سوق الصفافير يصارع من أجل البقاء في الكويت

نادية الدباس-الكويت

يعد سوق الصفافير الواقع بالقرب من سوق المباركية من أقدم الأسواق التراثية في الكويت، إذ مر على إنشائه نحو 150 عاما.

وتعرض المحال التجارية في السوق الأواني النحاسية من دلال القهوة والأباريق والصواني، وكان محجا للكويتيين الراغبين في اقتناء الأواني النحاسية للطهي قبل أن يواكب العصر الحالي بما طرأ عليه من تطور في الأواني المقتناة.

هذا السوق كانت تجرى فيه أيضا عملية "تصفير النحاس" أي تلميعه، وذلك قبل أن يخصص سوق آخر للصفافير بمنطقة شرق في القرن الـ19 الذي لم يسلم هو الآخر من التغيير، إذ لم يتبق من دكاكين سوق "التصفير" سوى القليل بعد أن تحولت معظم الصناعات فيه إلى الألمنيوم والحديد.

وكان الكويتيون قديما يستوردون الأواني المنزلية غير المعدنية من الصين والهند والعراق، في حين كانت تصنع الأواني المعدنية -ومنها النحاسية- داخل البلاد.