"تفضل أنا مسلم".. بالورود يتصدون للإسلاموفوبيا في بلجيكا

وحسب مراسل الأناضول، تواصل خمسون مسلما شابا وجها لوجه مع نحو عشرة آلاف شخص في إطار الفعالية.

الحملة استهدفت تعريف الأوروبيين بالإسلام ومواجهة الإسلاموفوبيا (الأناضول)

وأوضح رئيس العلاقات الخارجية في الاتحاد الإسلامي عمر صقي أن الهدف من الفعالية هو مواجهة الأحكام المسبقة والنزعات المعادية للإسلام.

ولفت في حديثه للأناضول إلى أن الناس ينظرون إليهم بخوف أو أحكام مسبقة، لجهلهم بالإسلام، وأنهم بدورهم يسعون لكسر هذه التصورات من خلال توزيع الورود.

ناشطون مسلمون وزعوا الورود على المارة في شوارع مدن بلجيكية عدة بهدف التعريف بالإسلام (الأناضول)

يشار إلى أن أنشطة مماثلة أقيمت في ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والدانمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وأستراليا وكندا، في إطار النسخة الخامسة من الفعالية التي أطلقتها جمعية المجتمع الإسلامي "أي جي أم جي" (IGMG).

ووزع شبان متطوعون الورود والمنشورات التعريفية على أكثر من 210 آلاف شخص، عبر منصات أقاموها في الساحات والشوارع.

فتاة مسلمة توزع الورود على المارة في شوارع بروكسل (الأناضول)