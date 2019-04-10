عاصمة جديدة.. الحل الكوري الجنوبي لازدحام سول

ديمة شريف-سيجونغ/كوريا الجنوبية

يسيطر الهدوء على مدينة سيجونغ الكورية الجنوبية، لا يدرك المرء أن ما يقارب ثلاثمئة ألف شخص يعملون في هذه المدينة يوميا، وأن حوالي ثلثي الوزارات والإدارات العامة موجودة فيها، فلا زحمة سير فيها ولا يوجد الكثير من الناس يتنزهون في شوارعها.

الأشجار بكثافة وسط المدينة عبارة عن منتزه كبير، تحيط به ناطحات السحاب الرمادية، أهلا بكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية كوريا الجنوبية التي احتفلت هذا العام بعيدها السابع.

يؤكد عمدة المدينة تشون-هي لي، الرجل الآتي من عالم التخطيط المدني والحاصل على دكتوراه فيه "ستصبح هذه المدينة ذكية ومدينة نموذجية للمدن في المستقبل".

قضى عمرا في وزارة التخطيط والمواصلات، وهو العمدة الثاني في تاريخ هذه المدينة الحديثة، يقول لعشرات الصحافيين -الذين احتشدوا حوله في مبنى تابع للبلدية وسط المدينة- إن سيجونغ تتحول لمكان سيكون فيه "للداتا الضخمة" (Big Data) أثرا ملحوظا، فهي ستساعد على حفظ الأمن، ولكن في الوقت عينه ستحمي خصوصية سكانها وبياناتهم الخاصة.