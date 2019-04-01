بعد الأمطار والسيول.. هزة أرضية تضرب بغداد ومدنا عراقية

ضربت هزة أرضية بغداد ومدنا عراقية أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، دون أن ترد بعد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية العراقية علي عبد الخالق في حديث صحفي إن قوة الهزة بلغت 4.9 درجات على مقياس ريختر، وضربت محافظات بغداد وواسط وبابل وديالى والسليمانية"، مبينا أن المواطنين شعروا بالهزة.

وأضاف عبد الخالق أن "موقع الهزة قرب الحدود العراقية الإيرانية، وتبعد نحو 120 كلم شرق بغداد و20 كلم جنوب شرق مندلي في محافظة ديالى".

وبحسب مراكز الرصد الزلزالي، فقد بلغت قوة الهزة 5.2 درجات على مقياس ريختر، وتركزت في مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه قرب حدود العراق.



وشهدت إيران أمس الأحد هزة أرضية بالتزامن مع الأمطار الغزيرة والسيول التي ألحقت أضرارا بالغة بممتلكات المواطنين وأوقعت العديد من الضحايا.



وعلى الرغم من أن بغداد ليست على الخط الزلزالي فإنها شهدت في السنوات القليلة الماضية هزات ارتدادية، بعضها متوسطة القوة.



وتشهد مدن العراق منذ نحو أسبوع أمطارا غزيرة، بعضها تسبب بسيول وفيضانات في العديد من المناطق، مما دفع السلطات لإعلان الاستنفار.