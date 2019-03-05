"شجرة لكل حفرة".. مبادرة فلسطينية لإغلاق حفر الشوارع

كان أمجد يعمل في أحد البرامج الإذاعية فاتصل به الشاب بهاء عاروري شاكيا عن الحفر في الشوارع، ويقترح أن تزرع أشجار فيها، وهو ما دفع أمجد إلى الاتصال به والتنسيق معه لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع مباشرة.

منشور فيسبوك

يقول أمجد للجزيرة نت إنه كتب منشورا على صفحته في فيسبوك عن إطلاق هذه المبادرة، ليجد تفاعلا كبيرا من جمهور أصدقائه، ويدفع بلدية رام الله للاتصال به طالبة منه ألا يقدم على الفكرة، وأن أي حفرة يجدها في الشارع عليه أن يبلغ البلدية التي تكفلت بإغلاقها.

حفر في أحد شوارع مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)

أما البلديات الأخرى فقال إنه اتصل بها كمبادرة شخصية منه، ومنها من أخبرته بأنه لا يمكن إغلاق الحفر إلا بوجود ميزانيات لذلك.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل انطلق الشابان إلى شراء أشجار وزراعتها في الشارع، شرط ألا يتم تخريب الوضع القائم، وأن يضعا حولها ترابا ليسد هذه الحفرة حسب حجمها.

ورأى الشابان بعد شروعهما بتطبيق مبادرتهما على الأرض أن المواطنين من مختلف المناطق الفلسطينية شرعوا في إرسال صور للحفر المختلفة في الشوارع، وتم الاتفاق على أن ترسل الصور للبلديات أو المجالس البلدية والقروية، وأن تعطى مهلة لإغلاق الحفرة سريعا وألا ستزرع شجرة، خاصة الحفر الأكثر خرابا وتأثيرا على المركبات والمارة.

لماذا الشجرة؟

جاءت فكرة زراعة الشجرة من أن السائق حتى إن لم ينتبه واصطدم بها فلن يكون لها أثر على مركبته كما الحفرة، أو كما يوضع أي شيء آخر يشير إلى وجودها، فكثير من المواطنين لتجنب الحفر يتركون أدوات بالية وخزانات على سبيل المثال، ولكن آثار ذلك سلبية.

أما بهاء عاروري فيقول للجزيرة نت إن الفكرة مستهلكة في دول العالم الأخرى، لكن الوضع في فلسطين وصل لحد الاستياء من الناس ولا مستجيب، كما أن تطبيق فكرة أخرى بإغلاق الحفر في الشوارع يشكل مشكلة في كثير من الأحيان.

ويروي عاروري قصة حصلت معه ذات يوم عندما بادر بإغلاق حفرة في بلدته عارورة القريبة من رام الله وسط الضفة الغربية، واضعا فيها الإسمنت وحولها بعض الحجارة، لكنه تفاجأ بسائق لم ينتبه إليها ليصطدم بها ويلحق ضررا كبيرا بمركبته، وطالب السائق بالتعويض منه لأنه تسبب له بمشكلة في مركبته، وبأعجوبة انتهى من هذه القضية، لكن القصة بقيت في خاطر بهاء مع دخول فصل الشتاء وتجمع مياه الأمطار في الحفر.

المال العام يعتدي علي

اتصل بهاء ببعض البلديات لإغلاق الحفر، فكانت تتحجج بعدم وجود ميزانيات رغم معرفته بأن هناك حفرا يزيد عمرها على ست سنوات إذا لم يكن أكثر، وبعد هذه المحاولة تواصل مع الشرطة التي أخبرته أن زرع شجرة كبيرة في الشارع هو اعتداء على المال العام، وسألهم دون إجابة "ماذا إذا كان المال العام يعتدي عليه؟".

ولكنه أصر على هذه الفكرة، آخذا موافقة مبدئية من الشرطة بزراعة ورود أو أشجار صغيرة، والمبادرة هي لحل المشكلة وللفت الانتباه أكثر إليها.

ويؤكد الشابان أنهما أخذا زمام المبادرة وزرعا أشجارهما في بعض الحفر الكبيرة والمؤذية، وتمنيا أن يتم إغلاق الحفر، ونقل الأشجار التي زرعت فيها إلى مكان قريب حول الشارع لتعطي منظرا جميلا فيها، واستبشرا بأن بعض البلديات بدأت بالتفاعل معهما بإغلاق الحفر ولو بشكل مبدئي.