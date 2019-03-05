العم الجزائري مرزاق.. من الصحافة إلى بيع الكتب القديمة

الحياة محطات، وفي كل محطة تتغير الأحوال وتتبدل، هذا ما ينطبق على الجزائري مرزاق دحام البالغ من العمر 77 عاما الذي انتقل من العمل في الصحافة مباشرة بعد استقلال الجزائر في يوليو/تموز 1962 إلى بيع الكتب القديمة.

بساحة البريد المركزي في قلب العاصمة الجزائر يعرض العم مرزاق كتبا مستعملة للبيع منذ 20 سنة، ويقول للجزيرة نت إنه دخل هذا المجال مصادفة لما عرضت عليه طالبة جامعية بيع مجموعة من الكتب يملكها في منزله بدل التخلص منها ليدمن بعدها مهنة بيع الكتب القديمة.

ورغم أن شاشات الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية قد حلت محل الورق وصارت تهدد مهنة بيع الكتب، فإن العم مرزاق يقول إن المستندات الافتراضية لا يمكنها أن تعوض نظيرتها الواقعية، وإن تأثير التكنولوجيا الحديثة يبقى نسبيا.

ويضيف أن الزبائن يأتون من مناطق مختلفة لشراء الكتب القديمة المفقودة، مثل الروايات والكتب التعليمية والفلسفية.

وقبل أن يدخل مرزاق دحام عالم تداول الكتب القديمة، اشتغل في الصحافة بعد استقلال الجزائر، وبدأ تجربته الصحفية بجريدة "المجاهد" الناطقة بالفرنسية، ثم سافر إلى تشيكسلوفاكيا السابقة للدراسة، وعمل بعدها في صحيفة ليبية خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وعمل مرزاق أيضا في مجلة الجيش الجزائرية وفي يومية المساء، ليؤسس عقب ذلك أسبوعية "الحزام الأسود" التي لم تصدر سوى ثلاث مرات بسبب غياب الدعم المالي والإعلانات.