عمره 11 عاما.. سجاد أصغر عريس في العراق

باسم حبس-بغداد

أثار حفل زفاف العراقي سجاد العكيلي الذي يبلغ من العمر 11 عامًا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقية، فقد طغى طابع المعارضة والسخرية من زواجه وهو بعمر الطفولة، بينما القليل بارك الزواج وعده أمرًا طبيعيًا ويعيشه المجتمع منذ عقود من الزمن.

وبينما رفض والد العريس الحديث واكتفى بالقول "إنها سنة الحياة وأريد الفرح بعرسه" يقول أحد المدعوين "مثل هذه الحالات موجودة وهناك حفلات زفاف كثيرة ولكن ليس بعمر سجاد الذي لم يتجاوز دراسته الابتدائية أو حتى دخول الامتحان النهائي، قبل أن يزج في امتحان الزواج ومصاعبه وظروفه في المستقبل".



كما عبر العديد من المشاركين في حفل الزفاف الذي نظم في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة بغداد عن استغرابهم، "وحتى البعض من ذويه الذين تعاطفوا مع رقصات سجاد بالفرح بزواجه وزفافه على طريقة الكبار".



أما الأطفال الصغار من أقرانه فقد غبطوه ومنهم من فوجئ بزفاف صديقه وجاره، ولكنهم شاركوه الفرح حيث قرر بعضهم مفاتحة ذويهم لتكرار تجربة الزواج المبكر.

وضجت صفحات التواصل الاجتماعي بأحاديث ساخرة منتقدة زواج الأطفال والزواج المبكر ومنهم

"سجاد" وطالبوا بوضع حلول ناجعة، وقد حولت بعض الصفحات حدث أصغر زواج في العالم إلى رأي عام مفتوح لتبادل وجهات النظر بشأنه وبشأن تنامي حالات مشابهة للعريس الصغير.

سجاد اعتقد يعتبر اصغر عريس بالعراق

بس مو صوجة صوج ابو زوجته اللي انطا مرة

بحجة البنية مالها غير الزواج والزواج ستر للبنية

اللي اغلب الناس هذه الكلمة تتردد على لسانه لمن يزوجون القاصرين

هذا كله بسبب العطل اللي جاي تنطيه الحكومه عطله ربيعيه عطله صيفيه 🤣 شيسون يتزوجون وقت الفراغ pic.twitter.com/sZChlkKdAG — عـلـي الكنعاني ⁦ (@ALIALKANAANl) March 1, 2019

ويرفض الكثير من العراقيين وبشدة عمليات الزواج المبكر وزواج الأطفال بهذه الأعمار حيث يصفوها بالانتهاك الصارخ للطفولة ومصادرة براءتهم.

هايشنو😕😂

أصغر عريس بالعالم يعني شنوأنجاز هذا 😐 — لَوٌشـ♥ـةّ🇮🇶 (@Loshafcb) March1, 2019

وتشير الناشطة المدنية الدكتورة مها الصكبان إلى تصاعد حالات الزواج المبكر خاصة الأطفال على الرغم من الانتقاد اللاذع والرفض الكبير لتلك الحالات.



ولفتت في حديثها للجزيرة نت إلى "ضعف القانون في مكافحة حالات كهذه وتسجيل عمليات الزواج خارج المحاكم" العراقية.