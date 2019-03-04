صور المتميزين علميا تزين شاطئ الدوحة

عماد مراد-الدوحة

ينظر الطالب القطري أحمد علي الكربي بفخر واعتزاز لوجود صورته بجوار صور كل الفائزين بجائزة التميز العلمي على طول كورنيش الدوحة، معتبرا أن هذه الصور يمكن أن تكون مصدر إلهام ودافعا لزملائه لتحقيق التميز في المجالات كافة خدمة لبلدهم.

فالكربي الحائز على جائزة التميز العلمي فئة المرحلة الثانوية، يعتبر أن يوم التميز العلمي، الذي حضره اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقام بتكريم الفائزين، سيبقى في ذاكرة كل من حصل على هذا التكريم وسيعوضهم اجتهادهم وسهرهم من أجل الوصول إلى هذه المرتبة.

ويضيف الكربي أن الفوز بهذه الجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، حيث وضع المتميزون الفوز نصب أعينهم وسط منافسة شريفة ليصلوا إلى هذه الجائزة، وتمثل في الوقت نفسه حافزا قويا لهم على التفوق والمساهمة في نهضة بلادهم.

وتعتبر جائزة التميز العلمي -التي تنظم للسنة الـ12- أهم وأرفع تكريم في المجال الأكاديمي بقطر يمنح للخريجين في مراحل التعليم العام والجامعي، وتمنح الجوائز لتسع فئات هي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، بالإضافة إلى جائزة حملة الماجستير وأخرى لحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة المدرسة المتميزة، وجائزة البحث العلمي المتميز.

صور الفائزين بجائزة التميز العلمي تزين كورنيش الدوحة (قنا)

ويهدف الاحتفال بيوم التميز العلمي إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز العلمي في المجتمع القطري وتحسين مخرجات التعليم وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تطوير أدائهم وتقدير المتميزين علميا والاحتفاء بجهدهم.

جوائز قيمة

ويمنح الفائزون بالجائزة البالغ عددهم 93 ميداليات ومكافآت مالية مختلفة، ففي المرحلة الابتدائية ينال الطالب المتميز فئة الميدالية البلاتينية مكافأة مالية قدرها 15 ألف ريال قطري (نحو 4120 دولارا) وميدالية وشهادة تميز، أما الطالب المتميز فئة الميدالية الذهبية فيمنح مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال (نحو 2740 دولارا) وميدالية وشهادة تميز.

وترتفع قيمة الجائزة كلما ارتفعت المرحلة الدراسية للطالب، ففي المرحلة الإعدادية تكون المكافأة المالية للميدالية البلاتينية 20 ألف ريال قطري (نحو 5490 دولارا)، في حين تقدر الذهبية بـ15 ألف ريال (نحو 4120 دولارا)، أما المرحلة الثانوية فتبلغ جائزة الميدالية البلاتينية 35 ألف ريال (نحو 9600 دولار)، وتصل الذهبية 25 ألف ريال (نحو 6860 دولارا).

ويحصل الفائز من حملة شهادة الدكتوراه على مكافأة مالية قدرها 60 ألف ريال (نحو 16480 دولارا)، كما تمنح جائزة المدرسة المتميزة لمدرستين متميزتين، إحداهما حكومية والأخرى خاصة، ولكل منهما مكافأة نقدية قدرها 100 ألف ريال (نحو 27400 دولار).

أمير قطر في حديث مع الفائزين بجائزة التميز العلمي (قنا)

مرجعية تعليمية

وفي الحفل الذي أقيم اليوم الأحد بالدوحة لتكريم الفائزين، أكد وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي أن التخطيط الإستراتيجي الذي تنتهجه قطر هو الأساس في تحقيق النجاحات والإنجازات المتتالية.

وأكد الحمادي أن إصدار الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة جاء بمثابة مرجعية واضحة للمنظومة التربوية ومصادر التعلم في دولة قطر، وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من المناهج التي تتصف بالتمايز والاتساق بين الأطر النظرية والتطبيق العلمي للمعرفة. وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لرعاية أبنائها من خلال توفير الفرص والخيارات والمزايا الأكاديمية في الداخل والخارج.

وخلال الحفل عرض فيلم حول مسيرة التفوق للمتميزين الفائزين بجائزة سنة 2019 في مختلف فئات الجائزة، وطموحاتهم المستقبلية في خدمة بلدهم، وأهمية التميز والتنافس في بناء الحضارة الإنسانية بشكل عام، ودورهما في النهوض بالمجتمع والدولة بشكل خاص.

وعقب الحفل التقى أمير قطر بالمتميزين علميا، وتبادل معهم الأحاديث حول منجزاتهم ومشاريعهم العلمية.