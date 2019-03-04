بالأرقام.. أكثر العرب نيلا للجنسية والإقامة بأميركا

محمد بنكاسم

تفيد إحصاءات إدارة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة بأن العراقيين والمصريين والصوماليين والأردنيين والمغاربة هم على التوالي أكثر العرب حصولا على الجنسية الأميركية في عام 2018، في حين كان السوريون والعراقيون والمصريون والصوماليون والأردنيون أكثر العرب نيلا للإقامة الدائمة بأميركا في العام نفسه.

وينقسم الحاصلون على الإقامة الدائمة إلى صنفين: الأول سُويت أوضاعهم، والثاني القادمون الجدد.

وضمن 544 ألفا و475 شخصا من مختلف بلدان العالم حصلوا على الجنسية الأميركية العام الماضي، كانت حصة العراقيين 8047، وفي المرتبة الثانية جاء المصريون بـ 4459، ثم الصوماليون بـ3096، ثم الأردنيون بـ2332 ثم جاء المغاربة خامسا بـ1818.

وفي ما يلي إحصاءات باقي الجنسيات العربية التي حصلت على الجنسية الأميركية:



- سوريا 1694

- لبنان 1665

- اليمن 1061

- السودان 1052

- الجزائر 637

- تونس 216

- موريتانيا 185

- ليبيا 125

- السعودية 110

- الكويت 44

- جيبوتي 39

- البحرين 19

- الإمارات 16

- قطر 5

- سلطنة عمان 4