سماء الدوحة تتزين قريبا بإبداعات المهرجان الدولي للطائرات الورقية
تستعد أسباير زون لتنظيم النسخة الثالثة من فعاليتها الترفيهية الرياضية "مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية" التي ستنظم خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس/آذار الجاري في حديقة أسباير.
ويعد المهرجان دعوة مفتوحة لمختلف أطياف المجتمع للاستمتاع بباقة من العروض الراقية والمهارية التي تتحول معها حديقة أسباير إلى ساحة فنية ثلاثية الأبعاد حدودها السماء، بحضور ما يزيد على 40 ألف زائر.
ومن المقرر أن يتنافس هذا العام ما يزيد على 80 مشاركا دوليا على فئات المهرجان الرئيسية (أفضل تصميم وابتكار، وأكبر طائرة ورقية، وأطول طائرة ورقية، وأفضل طائرة ورقية لمنتخب وطني).
وأكدت 13 مدرسة حكومية وخاصة مشاركتها في نسخة هذا العام في مسابقات المدارس وورش العمل والزيارات الميدانية والأنشطة المصاحبة المقررة في جدول الفعاليات.
وتعليقا على النجاح الجماهيري والتنظيمي الكبيرين للنسختين السابقتين، قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان خلود الهيل "لقد تحول المهرجان في زمن قياسي لأيقونة مميزة على جدول الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر كإحدى الرياضات الترفيهية الجديدة التي تتطلب مزيجا بين الإبداع والمهارة في آن واحد".
وأضافت الهيل "لقد شهدت النسخ السابقة نجاحا جماهيريا وتنظيميا مبهرا، وإشادة دولية ومحلية على كافة المستويات، والشاهد على ذلك عودة العديد من المنتخبات الوطنية للمشاركة في كل نسخة، وتزايد أعداد المتنافسين الدوليين والمدارس المحلية، ونتوقع زيادتها خلال الأسبوعين القادمين".
وكشفت الهيل عن تمديد فترة العروض المسائية هذا العام إلى ما بعد غروب الشمس بساعات، من خلال إضافة عنصر مختلف ومبتكر بتنظيم عروض الطائرات الورقية المضيئة.
|نحو أربعة آلاف طائرة ورقية حلقت خلال مهرجان العام الماضي (الجزيرة)
وخلال مسابقات العام الماضي وفي منافسات الفرق الدولية حصلت الصين على جائزة أفضل تصميم وابتكار، وحصل الفريق الفرنسي على جائزة أكبر طائرة ورقية، والفريق الباكستاني على جائزة أطول طائرة ورقية، في حين حصل الفريق المكسيكي على جائزة أفضل طائرة ورقية لمنتخب وطني.
وفي فئة مسابقات المدارس، حصلت مدرسة أوسكار أكاديمي على المركز الأول، واحتلت مدرسة معاذ بن جبل المركز الثاني، ومدرسة حليمة السعدية المركز الثالث.
وشهد مهرجان العام الماضي إقبالا جماهيريا مميزا على مدار أيامه الأربعة بحضور ما يزيد على 40 ألف زائر، وحلق المشاركون والجماهير خلال المهرجان بما يزيد على 4 آلاف طائرة ورقية، بمعدل ألف طائرة يوميا.
وشهدت منافذ بيع الطائرات الورقية إقبالا كبيرا، حيث بيعت ما يزيد على 10 آلاف طائرة ورقية خلال أيام المهرجان.
وسجلت منافذ البيع الموزعة في محيط المهرجان العام الماضي عوائد تقدر بما يزيد على مليون ريال قطري في بادرة اعتادت مؤسسة أسباير زون على توفيرها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المهرجانات والفعاليات الجماهيرية، مما يشكل فرصة لنمو وازدهار أعمالهم.
وستشهد فعاليات هذا العام أيضا مسابقتين جماهيريتين، الأولى في التصوير الفوتوغرافي لأفضل صور تتم مشاركتها خلال فعاليات المهرجان، والثانية في أفضل بوستر من إبداع الأطفال المشاركين في ورش العمل المصاحبة له.
وستعلن اللجنة المنظمة عن تفاصيل كافة المسابقات والجدول الكامل للفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.