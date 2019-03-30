بالفيديو.. رجل يعترض موكب ملك المغرب

التقطت الكاميرات شخصا اعترض موكب ملك المغرب محمد السادس وضيفه بابا الفاتيكان فرانسيس الذي بدأ اليوم السبت زيارة للعاصمة الرباط تستمر يومين.

وبينما كان محمد السادس وافقا في سيارة مكشوفة، تمكن الرجل من اختراق الإجراءات الأمنية المشددة واعترض الموكب.

وعلى الفور، ألقت عناصر الأمن القبض على الرجل وعبروا به إلى الناحية المقابلة من الشارع، فيما تابع الموكب طريقه بشكل طبيعي.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي جعل الرجل يعترض موكب الملك، وما إذا كان احتجز أو أخلي سبيله.