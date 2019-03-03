مسابقة بالمغرب لتعزيز صناعة الروبوت بين طلاب الجامعات

وجمعت البطولة المغربية للروبوت العديد من المخترعين ومبدعي الروبوت من جميع أنحاء المغرب، تحت إشراف الجمعية المغربية لآلات الحوسبة في المعهد الوطني للبريد والمواصلات يوم 17 فبراير/شباط الجاري.

فرصة لطلاب الجامعات لتطوير مهاراتهم

مروة الراي المسؤولة عن المسابقة، أوضحت للجزيرة نت أن الهدف منها هو "الارتقاء بمستوى مسابقات الروبوت بالمغرب إلى المستوى الدولي، مما يمكننا من تهيئة الفائز الأول في المسابقة الوطنية للفوز في المسابقة الدولية".

وأتاحت المسابقة لطلاب الجامعات المهتمين بمجال الروبوتات والميكاترونيكس عرض مهاراتهم وتوسيع معرفتهم في هذا المجال، وخلقت للمشاركين بيئة مثالية لتبادل المعرفة حوله، من خلال التواصل مع منشئي محتوى روبوت آخرين يشاركونهم الشغف نفسه.