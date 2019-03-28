عبد الله نمير.. بنادقه التقليدية أصبحت تحفا في بيوت أمراء المغرب

عبد الغني بلوط-مراكش

تنبعث موسيقى زجل مغربي تتغنى ببطولة الفرسان من مذياع صغير، في حين يقوم عبد الله نمير بوضع فتائل فضة بلمسته الإبداعية على بندقية تقليدية.

في ركن قصي من محله بقرية تمصلوحت التاريخية بضواحي مدينة مراكش، يفضل هذا الصانع التقليدي أن يركن إلى خياله مستمتعا بالأغاني التراثية ليصنع تحفا فنية نالت شهرة واسعة.

يقول عبد الله للجزيرة نت وهو يسوي زناد آخر بندقية صنعتها يداه "تغمرني الغبطة كلما أنهيت عملا، وأشعر بأن جزءا مني استقر في كل قطعة منحتها قلبي وعقلي".

مهارة

يطلق اسم "المكاحلي" على صانع البندقية التقليدية (المكحلة)، ويعرف عن عبد الله أنه من أمهر هؤلاء الصناع، مهارته قادته إلى أن يطور صنعته لتصبح محل إعجاب من مسؤولين كبار.

يحكي عبد الله -وهو يشعر بفخر واعتزاز- "في كل مناسبة يتم استدعائي من قبل منظمي مسابقات التبوريدة (الفروسية التقليدية) على الصعيد الوطني لمواكبة الفرسان خلال عروضهم".

ويضيف "آخر ما صنعته يداي بندقية تقليدية متطورة، أكثر سلامة وأمنا، وهي نموذج موضوع الآن لدى الوزارة من أجل النظر فيه قبل اعتماده وتعميمه".