بينها كوريا الشمالية وأميركا وإيران.. أرقام جديدة عن نسبة الختان في 17 دولة

من المتعارف عليه أن ختان الذكور يمارس على نطاق واسع في كل دول العالم الإسلامي، وفي بعض الطوائف والمجتمعات الدينية حول العالم.

وتعود هذه الممارسة لاعتبارات دينية وصحية في الوقت ذاته؛ ففي الإسلام يعد ختان الذكور سنة مؤكدة، وينهى عن تأخيره.

وفي الأحاديث أن الختان من الفطرة، وأن إبراهيم عليه السلام اختتن في عمر الثمانين، وختن أبناءه كذلك.

وما يزال الختان واجبا وطقسا دينيا لدى أتباع الديانة اليهودية أينما وجدوا.

وبينما ظل ختان الذكور عملا دينيا في الإسلام واليهودية، أسقطت الكنيسة هذه الممارسة من الشرائع المسيحية، ولم تعد تطالب بها، لكنها لا تعارضها.

ولكن اللافت أن الختان منتشر اليوم في دول مسيحية وأخرى غير متدينة، وقد نشر موقع "بازفيد" الأميركي أرقاما عن نسبة ختان الذكور في عدد من الدول في الأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط:

المغرب

تبلغ نسبة ختان الذكور في المغرب 99.9%. وهذه النسبة الكبيرة لا تحمل مفاجأة لأن نسبة المسلمين في المغرب تتجاوز 98% بين السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة، وفي المغرب أيضا أقلية يهودية.

الولايات المتحدة

تزيد نسبة ختان الذكور في الولايات المتحدة على 71%. وهذه نسبة كبيرة جدا في ظل إسقاط الكنيسة المسيحية واجب الختان. ويبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة.

ومن المعلوم أن المسيحيين يشكلون أكثر من 70% من سكان الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر دولة مسيحية في العالم، في حين يشكل المسلون 3% واليهود أقل من 2%.

وربما يعود انتشار الختان في الولايات المتحدة لتأثير الأقلية اليهودية، وتمكنها من إقناع الناس بأن هذه الممارسة صحية.

البرازيل

لا تتجاوز نسبة ختان الذكور في البرازيل 1.3%. ويبلغ تعداد سكان البرازيل 209 ملايين، ويدين 90% بالمسيحية، وتعتبر ثاني أكبر دولة مسيحية في العالم.

جامايكا

في جامايكا تبلغ نسبة الختان بين الذكور 14%. وجامايكا دولة مسيحية تقع في أميركا الشمالية، ويبلغ سكانها أقل من ثلاثة ملايين نسمة.

غواتيمالا

تبلغ نسبة ختان الذكور 11% في غواتيمالا، وهي دولة مسيحية بنسبة 100% تقريبا، إذ يعتنق 60% من سكانها الكاثوليكية، والباقون يتبعون الكنيسة البروتستانتية.

كوريا الشمالية

لا تتجاوز نسبة الختان 1% في جمهورية كوريا الشمالية، وهي دولة إلحادية يبلغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، ولا يعترف دستورها أصلا بحرية التدين.

كوريا الجنوبية

أما في الجارة الجنوبية فتبلغ نسبة الختان 77%. ويبلغ تعداد سكان كوريا الجنوبية 51 مليون نسمة، ويوصف نصفهم بأنهم "لادينيون"، في حين يتوزع النصف الآخر على المسيحية والبوذية وديانات أخرى.

إسبانيا

وفي إسبانيا تبلغ نسبة الختان 6.6% بين الذكور. ويبلغ تعداد سكان إسبانيا 46 مليون نسمة، وتعتبر دولة كاثوليكية منذ سقوط الحكم الإسلامي فيها.

تركيا

أما في تركيا، فتبلغ نسبة الختان 98% بين الذكور. ويبلغ تعداد سكان تركيا أكثر من 79 مليون نسمة، و99% من السكان مسلمون.

الصين

وفي الصين تبلغ نسبة الختان 14% بين الذكور. ويبلغ تعداد السكان في الصين 1.3 مليار نسمة. ووفق الإحصاءات الرسمية فإن معظم السكان ملحدون، لكن مئات الملايين يدينون بالبوذية، وتوجد أيضا أقليات دينية وطوائف تعبد الأموات والطبيعية.

إيرلندا

وفي جمهورية إيرلندا تبلغ نسبة الختان 39%. وهذه الجمهورية واحدة من أهم معاقل الكاثوليكية في العالم، إذ يدين بها 92% من السكان الذين يزيد عددهم على أربعة ملايين.

روسيا

تبلغ نسبة الختان بين الذكور 11.8 % في روسيا، التي يتجاوز تعداد سكانها 144 مليون نسمة، ويوصف نصفهم بأنهم ملحدون، في حين يدين معظم النصف الثاني بالمسيحية، إلى جانب ملايين المسلمين وأتباع بعض الديانات الأخرى.

هولندا

وفي هولندا توضح الأرقام أن 5% من الذكور مختونون. ويشكل الملحدون 42% من السكان، والمسيحيون 39%، والمسلمون 5%، والديانات الأخرى 5%.

الهند

لا تتجاوز نسبة الختان 13.5% في الهند، رغم أنها من أكثر البلدان تدينا والتزاما بالتقاليد. ويبلغ تعداد سكان الهند 1.3 مليار نسمة، يدين منهم 79% بالهندوسية و14% بالإسلام، والبقية مسيحيون وسيخيون وأتباع طوائف أخرى.

أستراليا

وفي أستراليا، تبلغ نسبة الختان بين الذكور 26%. ويبغ تعداد سكان البلاد 26.6 مليون نسمة. ولا توجد في أستراليا ديانة رسمية، لكن 61% من السكان يعتنقون المسيحية، والباقون يتوزعون بين الإسلام واليهودية والبوذية والهندوسية.

السويد

توضح الأرقام ختان 5.1% من الذكور في السويد. ويبلغ تعداد سكان السويد عشرة ملايين نسمة، ويدين 67% منهم بالمسيحية.

إيران

توضح الإحصاءات ختان 99.7% من الذكور في إيران، ويبلغ تعداد سكان إيران 81 مليون نسمة. ويدين 99% منهم بالإسلام.