في حالة غريبة.. بنغالية برحمين تلد مرتين خلال شهر
في حادثة نادرة، أنجبت شابة بنغالية مرتين خلال شهر واحد، لأن لديها رحمين.
وبحسب خبر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن عريفة سلطانة (عشرون عاما)، أنجبت ولدا في فبراير/شباط الماضي، وبعد ذلك بـ26 يوما شعرت بآلام في بطنها.
وعقب نقلها إلى المستشفى تبين أنها تمتلك رحما ثانيا، وحامل في توأم.
وخضعت سلطانة لعملية ولادة قيصرية، قبل أن تخرج من المستشفى برفقة توأمها وهما بصحة جيدة في مارس/آذار الحالي.
وقالت الطبيبة سيلا بودار: تفاجأنا عندما رأينا التوأم بالتصوير الشعاعي، حيث إننا لم نواجه موقفا مماثلا من قبل.
بدورها، ذكرت سلطانة أن قدوم أطفالها إلى الحياة بصحة جيدة يعد معجزة من الله،
وأضافت سأقوم بما أستطيع حتى يكونوا سعداء.
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