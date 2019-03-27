كيف تحقق أهدافك بطريقة أكثر ذكاء؟

من المهم جدا أن ندرك أنه حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا، يتوجب علينا تغيير عاداتنا والتركيز على كيفية إنجاز المهام بطريقة أكثر ذكاء بدلا من مجرد بذل جهود مكثفة دون جدوى.

وأكد الكاتبان بنجامين وسارا شايت في التقرير الذي نشرته مجلة "سايكولوجي توداي" الأميركية، أنه إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك والوصول إلى غاياتك وبلوغ نتائج مرضية، يجب عليك إيجاد طرق لفعل الأشياء بطريقة مختلفة.

ورغم أن هذه الإستراتيجية الفعالة تبدو سهلة وبسيطة، فإن العديد من الأشخاص يحاولون مواجهة التحديات من خلال بذل مجهود أكبر عوضا عن القيام بالأمور بشكل مختلف، فغالبا ما يأبى معظم الناس تغيير عاداتهم وطريقة تفاعلهم مع العديد من المواقف، مما يحول دون تحقيقهم لغاياتهم.

ويفيد ألبرت أينشتاين بأن المشاكل الكبيرة التي نواجهها لا يمكن حلها انطلاقا من مستوى التفكير ذاته الذي كان لدينا عندما أنشأناها.

ولا يمكن لأحد أن يتغلب على التحديات التي خلقها بنفسه أو التحديات التي واجهها مرارا وتكرارا، دون بلوغ مستوى جديد من التفكير.

وقد يتساءل الكثيرون عن طرق بلوغ مستوى جديد من التفكير، وكيف يمكن للمرء أن يتحول من شخص يعمل بجد إلى شخص يعمل بشكل أذكى.