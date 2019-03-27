"بحيرة الأصفر" بالسعودية.. الخضرة ورمال الذهب في عمق الصحراء

في مشهد يبدو غريبا بصحراء الخليج، تقع بحيرة الأصفر بين كثبان رملية ناعمة محاطة بأشجار خضراء، ومع انعكاس أشعة غروب الشمس تتحوّل البحيرة إلى مشهد من أجمل ما أفصحت عنه الطبيعة في الخليج العربي، يجذب إليه السياح والمتنزهين.

وتعد بحيرة الأصفر الواقعة في محافظة الأحساء شرقي السعودية، من أكبر التجمعات المائية في منطقة الخليج، حيث تتجمع مياه الأمطار الزائدة عبر قنوات الصرف الزراعي مكونةَ بحيرة تتمتع بأجمل مقومات السياحة: الخضرة والماء والرمال الذهبية.

ويقصد عدد من الأهالي والسياح البحيرة بقصد الاسترخاء بين أحضانها والاستمتاع بمناظرها الطبيعية المختلفة، والتي تعد واحدة من أهم معالم الأحساء السياحية، غير أن الوصول إليها يتطلب سيارات من الدفع الرباعي.

وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحويلها إلى محمية طبيعية تبلغ مساحتها 326 مليون متر مربع، كجزء من واحة الأحساء المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وتعد البحيرة، البالغ طولها 25 كيلومترا، إحدى محطات الطيور المهاجرة المتنوعة من الشمال إلى الجنوب، كما تعيش فيها أسماك مختلفة الأحجام.

وتساهم البحيرة في المحافظة على التوازن البيئي حيث تستوعب مياه الأمطار الغزيرة، وتحمي المنطقة من المستنقعات عبر المصارف المفتوحة، وتشتهر بوجود السلاحف البحرية وعدد من الحيوانات البرمائية والضفادع، بالإضافة إلى أنواع الأعشاب المائية والطحالب المغذية للحياة الفطرية.

ويطلق عليها "كحل الصيف وبياض الشتاء" نظرا لتحوّل لونها صيفا للون الغامق، وشتاء للون الفاتح بسبب الأمطار، ويقال إن اسمها يعود إلى أحد حكام المنطقة السابقين ويدعى الأصفر الثعلبي.