وسائل نقل غير مألوفة تثير الفضول بالرباط.. هل تنعش السياحة؟

مريم التايدي-الرباط

كان أبو آدم يتجول برفقة ابنه الصغير بشارع محمد الخامس قلب العاصمة الرباط، عصر يوم ربيعي، قبل أن تثير اهتمامه دراجة من نوع خاص. اقترب الرجل الخمسيني منها وعلى وجهه علامات فرح طفولي لا تقل عن الفرحة الظاهرة في عيون آدم ذي الخمس سنوات.



وصف أبو آدم للجزيرة نت إعجابه بالدراجة الإيكولوجية، وقال إنها توفر جلسة تقليدية في قالب عصري، تسمح لراكبها بالفرجة وتسهل التجوال، أما آدم الصغير فاكتفى بالقول بلهجته العامية "البيكالا الكبيرة زوينة بزّاف" أي أن الدراجة الكبيرة جميلة جدا.

تاكسي أخضر

لم تكن الدراجة الكبيرة على حد وصف آدم، سوى واحدة من الدراجات الكهربائية ثلاثية العجلات البالغ عددها خمسون دراجة، أصبحت تؤثث العاصمة الرباط، وانطلق العمل بها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

تجدها على طول مدار ضفة وادي أبي رقراق والمدينة العتيقة، والنقط السياحية والمآثر التاريخية، كتبت عليها عبارة "تاكسي أخضر" تحمل كل راغب في التجول، وزيارة المزارات السياحية والتاريخية، فهي تسهل عملية التنقل داخل المدينة العتيقة.

وسيلة نقل إيكولوجية تزيد من إشعاع المغرب كبلد يطمح لتطوير الطاقات البديلة والاشتغال بها، أريدَ لها أن تسهم في الترويج السياحي لعاصمة الأنوار.