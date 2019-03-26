مقاس البدلات تلغي أول سير فضائي أنثوي بالكامل

أول سير فضائي أنثوي بالكامل لم يكن مخططا -باعتباره مهمة تاريخية-فيما سيمثل ذلك لحظة فارقة، ولكن يبدو أنه سيتعين على تلك اللحظة الانتظار كما قالت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أمس، بسبب مسألة أساسية تتعلق بمقاسات بدلات الفضاء.

فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رائدتي الفضاء اللتين كان من المقرر أن تسيرا معا في الفضاء يوم الجمعة المقبل، وهما آن سي ماكلين وكريستينا إتش كوخ ستحتاجان إلى ارتداء قطعتين من بدلة تلبسان على الجذع متوسطتي المقاس، بينما المتاح واحدة فقط بمحطة الفضاء الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة نفسها لم تتغير حيث ستخرج الرائدتان -ولكن ليس معا- من المحطة الفضائية يوم الجمعة في مهمة لمدة ست ساعات لتركيب بطاريات ليثيوم أيون لتساعد في تزويد مختبر الأبحاث بالطاقة. ولا يزال من المقرر أن تشارك كوخ إلى جانب زميلها نيك هيغ. وقد قامت ماكلين بأول سير لها الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن ماكلين وكوخ كانتا جزءا من مجموعة رواد الفضاء لعام 2013 اختيروا من بين أكثر من ستة آلاف متقدم نصفهم من النساء، فيما يعتبر أول سابقة لناسا.