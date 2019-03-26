طائرة ركاب بريطانية تهبط "بالخطأ" في أسكتلندا بدلا من ألمانيا

قالت شركة بريتش إيرويز البريطانية إنها تحقق في سبب الخطأ الذي جعل قبطان إحدى طائراتها يضل طريقه ويهبط في أسكتلندا بدلا من ألمانيا التي كانت هي وجهة الرحلة.

وكان المفترض أن تتجه الطائرة لمدينة دوسلدورف بألمانيا، لكن الركاب تفاجأوا بقبطان الطائرة يقول لهم في مكبر الصوت إن الطائرة ستهبط بعد قليل بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرة، أي على بعد ثمانمئة كيلومتر من وجهتهم.

ووفقا لبريتش إيرويز لم تكن ثمة مشكلة فنية -كما يتبادر للذهن- ولم يتسبب أي من الركاب فيما حدث، غير أن الشركة الألمانية دبليو دي أل WDL Aviation -التي نفذت الرحلة نيابة عن بريتش إيرويز- ارتكبت خطأً في الإعلان عن خطتها الجوية.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران البريطانية "نعمل حاليًا مع شركة دبليو دي أل لتحديد سبب تقديم خطة طيران غير صحيحة".

وبعد التزود بالوقود، اتجهت الطائرة أخيرًا إلى دوسلدورف، أي في الاتجاه المعاكس، حيث هبطت بعد تأخر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة.

ووفق إحدى الراكبات وتدعى صوفي كوك فإن الانتظار على متن الطائرة في إدنبرة "كان محبطا للغاية" إذ أغلقت المراحيض ولم تكن هناك وجبات خفيفة.