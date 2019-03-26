الزواج في إسرائيل.. قوانين الحب منذ القرن الـ16

عمران عبد الله

يخضع الحب وعلاقات الزواج في إسرائيل لشبكة معقدة من القوانين والأنظمة كثير منها يعود لزمن يسبق وجود دولة إسرائيل. ورغم وصول المستعمرين اليهود إلى فلسطين بشكل منتظم منذ نهاية القرن الـ19، لم يكن هناك أي شيء حتى الأسابيع القليلة التي سبقت قيام إسرائيل عام 1948؛ سوى الأغلبية العربية المسلمة والمسيحية.

كان سكان الأقلية اليهودية في فلسطين يخضعون للنظام المللي العثماني الذي يعطي الطوائف غير المسلمة صلاحيات إقامة أحكامها الخاصة لرعاياها. وبقيت أسس النظام المللي كما هي خلال الانتداب البريطاني، وما زال معمولا به في القانون الإسرائيلي الحالي، مع إضافة طائفة الدروز.

وحتى الآن، لا يمكن تسجيل الزواج في إسرائيل إلا بإشراف المجتمع الديني الذي ينتمي إليه الأزواج، فالمحاكم الدينية أو الحاخام المحلي فقط هم المختصون بتسجيل الزواج، وهذا يعني أنه لا يوجد زواج مدني أو مختلط بين أتباع دينيْن مختلفين يمكن تسجيله محليا وفق القانون الإسرائيلي. ولا يعطي القانون للقضاة المدنيين ورؤساء البلديات صلاحية إجراء الزواج محليا.

من يمكنه الزواج في إسرائيل؟

بالإضافة إلى عقائد كل من المجتمعات اليهودية والإسلامية والدرزية في إسرائيل، تعترف إسرائيل بعشر طوائف مختلفة للمسيحية. وتخضع الزيجات في كل مجتمع لسلطة السلطات الدينية الخاصة بها.