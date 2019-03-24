لعبة الحوت الأزرق تفتك بفتى عراقي
محمد عبد الواحد-الجزيرة نت
أقدم يزن عبد الهادي ابن 15 عاما على شنق نفسه داخل غرفته قبل أيام، امتثالا لأوامر المشرف المسؤول (الأدمن) على لعبة الحوت الأزرق. ويزن طالب في ثانوية كلية بغداد، وهي من المدارس المتميزة في العاصمة العراقية.
وبحسب محمد عبد الرحمن -ابن عم يزن، الذي يؤكد للجزيرة نت نقلا عن والد المتوفى- فإن يزن كان مدمنا على الألعاب الإلكترونية، خاصة لعبة الحوت الأزرق منذ عدة شهور، وذلك بعد اجتيازه المراحل النهائية للعبة.وأضاف أنه بعد وصول الشاب إلى مراحل متقدمة تسمح له بالتحدث مع المشرف المسؤول عن اللعبة، والذي يزعم أنه جزائري، طلب من يزن معلومات تفصيلية عن كل شخص في عائلته، إضافة إلى استفساره عن طبيعة حياته اليومية، وعن امتلاكه غرفه خاصة به.
|رسم يصور شعار لعبة الحوت الأزرق باستخدام السكين وقيل إنها تروج بين المجموعات الخاصة باللعبة (الجزيرة)
وتابع حديثه قائلا إن يزن قبل يوم على انتحاره أخبر والده بأنه سينتحر، الأمر الذي لم يأخذه الوالد على محمل الجد، كما قام بالنشر على المجموعات الخاصة بين أصدقائه في اللعبة تاريخ ووقت انتحاره. وبالفعل أقدم على شنق نفسه في غرفته، مشيرا إلى أن أجواء غرفة الشاب كانت مضاءة بالشموع فقط مع موسيقى مرعبة.
يذكر أن لعبة الحوت الأزرق ظهرت في روسيا عام 2013 عبر الشبكة العنكبوتية، حين أسس فيليب بودكين -وهو طالب علم نفس- مجموعة الموت؛ مما تسبب في انتحار نحو 130 مراهقا في روسيا.
ومن تحديات لعبة الحوت الأزرق الاستيقاظ في أوقات غريبة، بين نهاية الليل وبزوغ الفجر، ثم الاستماع إلى موسيقى كئيبة، ومشاهدة أفلام الرعب.
وأثارت حادثة انتحار المراهق انتقادا واسعا بين المعلقين في مواقع التواصل، مشيرين إلى أن الحادثة تتحملها إدارة المدرسة، إضافة إلى غياب الدور الرقابي الحكومي.
واعتبر المعلقون أن هذه الحادثة ناقوس خطر؛ مما يستدعي من الحكومة إجراء سريعا لمنع مثل هذه الألعاب التي تهدد حياة الأطفال والمراهقين وحتى الشباب.
ويقول الشاب عمر الدايني للجزيرة نت إن الألعاب الإلكترونية العنيفة انتشرت مؤخرا بشكل واسع بين الشباب والمراهقين، وكانت من أخطرها الحوت الأزرق التي انتشرت بين طلبة المدارس.
واعتبر أن ما حصل ليزن ناقوس خطر ينبغي على الحكومة التدخل لمنع الأنواع الخطرة من الألعاب الإلكترونية.
|الأطفال والمراهقون متعلقون بالألعاب الإلكترونية (الجزيرة نت)
وانتقد الأكاديمي عبد الرزاق الراوي ظاهرة إدمان الشباب على الألعاب الإلكترونية، وأكد أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة بحق تلك الألعاب الخطرة التي تهدد حياة الشباب العراقي.
ولفت الراوي في حديثه للجزيرة نت إلى أنه يجب تفعيل دور الإعلام، وتعزيز الوازع الديني لتوعية الأسر وتحذيرها من مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي باتت تحصد أرواح الشباب والأطفال.
من جهته، يقول الخبير النفسي الدكتور زيد الدرمك إن الألعاب الإلكترونية بالنسبة للأطفال والمراهقين يمكن ربطها بالتأثير المباشر لمواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنقل تلك الألعاب وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف الدرمك للجزيرة نت أن لعبة الحوت الأزرق هي لعبة نفسية بحتة تعتمد على استفزاز الجرأة عند الضحية من خلال عدة مراحل يتم فيها غسيل كامل للمخ، مؤكدا أن اللعبة أساسا تعتمد على عنصر الاستدراج، خاصة مع المراهقين.