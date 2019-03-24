لعبة الحوت الأزرق تفتك بفتى عراقي

أقدم يزن عبد الهادي ابن 15 عاما على شنق نفسه داخل غرفته قبل أيام، امتثالا لأوامر المشرف المسؤول (الأدمن) على لعبة الحوت الأزرق. ويزن طالب في ثانوية كلية بغداد، وهي من المدارس المتميزة في العاصمة العراقية.

وبحسب محمد عبد الرحمن -ابن عم يزن، الذي يؤكد للجزيرة نت نقلا عن والد المتوفى- فإن يزن كان مدمنا على الألعاب الإلكترونية، خاصة لعبة الحوت الأزرق منذ عدة شهور، وذلك بعد اجتيازه المراحل النهائية للعبة.

رسم يصور شعار لعبة الحوت الأزرق باستخدام السكين وقيل إنها تروج بين المجموعات الخاصة باللعبة (الجزيرة)

وأضاف أنه بعد وصول الشاب إلى مراحل متقدمة تسمح له بالتحدث مع المشرف المسؤول عن اللعبة، والذي يزعم أنه جزائري، طلب من يزن معلومات تفصيلية عن كل شخص في عائلته، إضافة إلى استفساره عن طبيعة حياته اليومية، وعن امتلاكه غرفه خاصة به.وأشار عبد الرحمن إلى أن المسؤول عن اللعبة طلب من يزن الصعود على الطاولة والقفز منها، إضافة إلى رسم شعار اللعبة وهو الحوت على يديه باستخدام السكين وتصوير الرسم ونشره في المجموعات الخاصة للعبة.وتابع حديثه قائلا إن يزن قبل يوم على انتحاره أخبر والده بأنه سينتحر، الأمر الذي لم يأخذه الوالد على محمل الجد، كما قام بالنشر على المجموعات الخاصة بين أصدقائه في اللعبة تاريخ ووقت انتحاره. وبالفعل أقدم على شنق نفسه في غرفته، مشيرا إلى أن أجواء غرفة الشاب كانت مضاءة بالشموع فقط مع موسيقى مرعبة.

يذكر أن لعبة الحوت الأزرق ظهرت في روسيا عام 2013 عبر الشبكة العنكبوتية، حين أسس فيليب بودكين -وهو طالب علم نفس- مجموعة الموت؛ مما تسبب في انتحار نحو 130 مراهقا في روسيا.



ومن تحديات لعبة الحوت الأزرق الاستيقاظ في أوقات غريبة، بين نهاية الليل وبزوغ الفجر، ثم الاستماع إلى موسيقى كئيبة، ومشاهدة أفلام الرعب.