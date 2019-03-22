شابة مغربية تحوّل جلود الأسماك إلى حقائب وأحذية وإكسسوارات

هاجر إسماعيل-الدار البيضاء

هل تتخيل أن ترتدي حذاء مصنوعا من جلد سمك السالمون أو تشتري حقيبة مصنوعة من جلد سمك الصول، هذا ما نجحت في تحقيقه المهندسة المغربية نوال علاوي صاحبة الـ 26 عاما، والتي تخرجت من المدرسة العليا للنسيج والألبسة بالدار البيضاء وذلك من خلال مبادرتها "سي سكن".

فكرة المشروع

البداية -كما قالت نوال للجزيرة نت- كانت من قرية سيدي رحال بالقرب من العاصمة الصناعية للمملكة (الدار البيضاء) عام 2015.

تقول نوال "طوال فترة دراستي كنت مهتمة بالمشروعات وريادة الأعمال، وبالتالي انضممت إلى إحدى المؤسسات الشبابية التي تعمل على دعم المشروعات الشبابية وهي إيناكتس، وكان المطلوب مني إيجاد فكرة مشروع يعمل على حل مشكلة اجتماعية بالمغرب، وأيضا يكون لها هامش ربحي".

تكمل "وخلال زيارتي لقرية سيدي رحال لفت نظري رائحة القرية الكريهة جدا، وتتسبب في هذه الرائحة قشور وجلود وبقايا الأسماك التي يعمل سيدات تلك القرية على تنقيتها، واستخراج اللحم من الشوك فيها، مما يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة ناتجة عن إصابة بعض الأسماك بالأمراض التي يمكن أن ينتقل بعض منها للإنسان، بالإضافة إلى إصابة أيديهن بجروح من الأشواك وتعرض الأطفال لأنواع كثيرة من الحساسيات الخطيرة، وهذا بالطبع إلى جانب أن هذا العمل غير ثابت مما يعرضهن وأسرهن لتذبذب الوضع الاقتصادي، فضلا عن المشكلات الصحية".

عادت نوال إلى السكن الجامعي حيث كانت تعيش وبدأت البحث، لتتفاجأ أن الأيرلنديين لبسوا على مدار قرون ملابس مصنعة من جلود الأسماك وكانت تدفئهم وتميزهم، وكان هذا هو دليلها لإنشاء شركة تهدف إلى إعادة استخدام جلود ونفايات الأسماك غير المستهلكة وتحويلها إلى منتجات من الجلد الطبيعي مثل الأحذية والحقائب والإكسسوارات المصبوغة بصبغات طبيعية أيضا.

كانت تجارب نوال بتمويل ذاتي منها دون أي دعم خارجي (الجزيرة)