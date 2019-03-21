5 نصائح من "هيفاء" لتحقيق أحلامكم وأهدافكم

هل تؤمنون بأن الأحلام قابلة للتحقق أم أنها مجرد خيال؟ بهذا السؤال استهلت "هيفاء" الفتاة الشهيرة على يوتيوب، والمهتمة بالسفر والسياحة الفيديو الأخير عبر قناتها بيوتيوب، والذي عنونته بـ"5 نصائح لتحقق أحلامك وأهدافك"، والذي شاركت فيه مع متابعيها أبرز الأشياء التي تعلمتها خلال تجربتها الشخصية في الحياة، والتي ساعدتها بشكل كبير على تحقيق حلمها بالسفر حول العالم، وحرصت على إهدائه لكل الحالمين من جمهورها.

وقبل أن تقدم نصائحها، أكدت هيفاء في مقدمة الفيديو أن الوصول للأحلام والأهداف ليس أمرا سهلا، ويتطلب الكثير من العمل والوقت والجهد والدموع أحيانا، إلا أنه بمجرد معرفة الكثير من قصص المُبدعين والرائعين من حولنا الذين نجحوا في تحقيق أحلامهم، نتأكد أن الأمر وإن كان صعبا فإنه ليس مستحيلا.

تبدأ نصيحتها الأولى حول كيفية التعامل مع الآخرين، خاصة أننا عند الذهاب نحو الهدف أو الحلم سنقابل الكثير من الناس، ومن المهم جدا -حسب هيفاء- أن نبقى متمسكين بأخلاقنا نحوهم، وألا نؤذي أحدا أثناء تعاملنا معه بهدف الوصول الأسرع لأحلامنا.

تنتقل هيفاء لنصيحتها التالية وهي المرح، وتعتبرها نصيحة مركزية جدا لمن يودون تحقيق أحلامهم، ولا يعتبرونه مضيعة للوقت، فكلما أضفت المرح إلى حياتك فتح لك فرصا للإبداع. وترى –من تجربتها الشخصية- أن أفضل أفكارها الإبداعية في حياتها أتت عندما قطعت الاتصال تماما عن عالم العمل وأخذت وقتا خاصا للمرح.

نصيحة أخرى لتحقيق الأحلام هي "القيام بالبحث عما حولكم"، و"محاولة أن تكونوا فريدين"، حسب تعبيرها. وأن نقدم شيئا مختلفا لهذا العالم، ونطرح سؤالا مهما: "لماذا سينجذب الناس نحوكم ونحو أفكاركم؟"

"كوني ملكة.. كن ملكا"، كانت هذه نصيحتها الرابعة، حيث حاولت من خلالها تأكيد أن أي شخص يستحق كل شيء في هذه الحياة، فالكثير من الأشياء تأتي عندما نحس بقوة أننا نستحقها.

نصيحتها الأخيرة كانت مشاركة التجارب الخاصة مع الآخرين، وفي المقابل الاستماع لتجاربهم والاستفادة منها. فبحسب رأيها، إننا مستمرون في التعلم في حياتنا ما دمنا مستمرين في السعي لتحقيق أحلامنا فيها.

جدير بالذكر أن هذا الفيديو حقق 46 ألف مشاهدة خلال أسبوعه الأول، كما تحظى قناة هيفاء على يوتيوب (Fly With Haifa) بنحو 680 ألف متابع، ووصلت مشاهدات القناة حتى الآن إلى نحو أربعين مليون مشاهدة.