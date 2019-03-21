فرنسي يعثر على فأر في علبة كوكاكولا

قال الفرنسي داميان (34 عاما)، إنه تفاجأ باكتشاف رهيب في علبة كوكاكولا بعد أن شرب كل محتواها، إذ وجد بداخلها أحد القوارض، وهو ما لم تؤكده حتى الآن شركة المرطبات تلك، حسب ما جاء بصحيفة لوباريزيان الفرنسية.

ففي السابع من مارس/آذار الجاري وبعد عودة هذا الرجل المقيم في فارين سور سين إلى منزله شرب علبة كوكاكولا بالكامل ليجد نفسه وجها لوجه مع أحد القوارض عالقا في العلبة.

ويقول إن القصة بدأت عندما مر على مطعمه المعتاد القريب من عمله، واشترى قطة بيتزا وعلبة كوكاكولا، ويوضح قائلا "لا أشربها أثناء الوجبة، بل بعد أن أعود إلى المنزل".

ويضيف أنه لم يكتشف أي شيء غير طبيعي، لا طعما مريبا ولا نسيجا مزعجا، لكن بعد أن أفرغ العلبة أراد ألا يترك بها شيئا قبل رميها في سلة المهملات وعندما قلبها أحس بأن بها شيئا غير عادي.

وحسب قوله، فقد لاحظ برعب أن علبته كان بها قارض ميت بداخلها، ويستطرد قائلا "اتصلت مباشرة بكوكاكولا، التي أرسلت إلي لاحقا رسالة توضح فيها أن أمن شبكة إنتاجها متكامل وأن ما وقع لا يمكن أن تكون الشركة مصدره، كما أن الشرطة لم تقبل شكواه ونصحته بالبحث عن حلول في الإنترنت.

كما أرسلت الشركة حقيبة تطلبه بوضع العلبة فيها كي يحللوها، لكنه رفض بدعوى أن ذلك سيفقده الدليل الذي اعتمد عليه، مشيرا إلى أنه جعل العلبة بعد ذلك في حاويات ووضعها في الثلاجة.

ويقول داميان إنه اتصل بالمركز الصحي في منطقته وأنهم قرروا وضعه تحت المراقبة لمدة 21 يوما، كما طلب منه أن يحضر إلى المستشفى فور إصابته بأية نزلة برد أو إنفلونزا.

أما عن الكيفية التي يمكن أن يكون هذا الفأر قد وصل بها إلى داخل العلبة، فإن داميان يطرح احتمالين، إما أن يكون الفأر دخل العلبة وسكب عليه الكوكاكولا وإما أن يكون دخل أحد خزانات المشروب وسكب مع السائل في العلبة.

وقد فندت الشركة هاتين النظريتين وأشادت، في اتصال معها، بأساليب التصنيع التي تتبعها، مؤكدة أن السائل "يقلب بشكل منتظم ويشطف بواسطة أجهزة نفاثة قوية، كما يخضع المنتج لرقابة مستمرة تضمن نظافته بالكامل"، وفقا للشركة.

وأضافت الشركة أنها في انتظار الحصول على العناصر التي لدى المستهلك لإخضاعها لتحقيق معمق، ولا يمكنها قبل ذلك أن تؤكد صدق هذه المعلومة".