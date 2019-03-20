من الأفكار إلى المشاريع الرائدة.. مبتكرون واعدون يلتقون في تونس

خديجة بن الحاج حميدة-تونس

افتتح في مدينة سوسة التونسية -لمدة يومين- معرض للمخترعين والمبتكرين الشباب، تحت شعار "المبتكرون والمخترعون من الأفكار الواعدة إلى المشاريع الرائدة"، بهدف تشجيع الشباب والتعريف بابتكاراتهم.

فقد أقيم معرض سوسة الدولي بالوسط الشرقي لتونس يومي الثامن والتاسع من مارس/آذار الجاري لاستقبال الدورة الأولى لصالون المبتكرين والمخترعين الشباب، والذي نظم بالاشتراك مع الجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، لتشجيع الشباب والتعريف بابتكاراتهم وتمكينهم من بعث المشاريع وتعزيز الروابط بين الشباب المخترعين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية.

الصالون مجاني للمخترعين

جولة في رحاب الصالون تأخذك إلى العديد من الأجنحة، فتجد أنواعا عدة من الاختراعات المنتشرة في الفضاء الواسع، وشبابا على أتم الاستعداد للإجابة عن أسئلة الوافدين.

وجاء المشاركون إما فرادى يبحثون عن التعريف بابتكاراتهم، أو في إطار جمعيات ومؤسسات علمية أو بحثية أو أعضاء في نوادٍ مختصة.

يقول المدير التجاري للمعرض رمزي بن جمعة -في تصريح للجزيرة نت- إن هذه البادرة الأولى من نوعها وجدت صدى إيجابيا من قبل الشباب المبتكرين والمخترعين من مختلف جهات الجمهورية، لا سيما أن إدارة المعرض وفرت لهم المشاركة المجانية، وهو ما كان حافزا لهم للحضور وتقديم إبداعاتهم، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 150 شابا في جميع التخصصات العلمية، بالإضافة إلى مشاركات عربية وأجنبية.

وتتضمن الدورة الأولى للصالون جملة من الورشات والمسابقات، وسيتم تخصيص جوائز مالية مهمة لأصحاب المراتب الثلاث الأولى.

طابعة بلغة برايل للمكفوفين أحد ابتكارات شباب الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا (الجزيرة)

سيارة كهربائية بمواصفات تونسية

يقول محمد نافع من المدرسة الوطنية للهندسة بالمنستير إنه يعرض خلال الصالون سيارة كهربائية صديقة للبيئة، سعى -مع أعضاء النادي الذي ينتمي إليه- لتطويرها حتى تقطع أطول المسافات بأقل قدر ممكن من استهلاك الطاقة.

ويضيف أنهم صنعوا نموذجا أوليا لهذه السيارة في 2016، وقاموا بتطويره عام 2018، ليصبح أقل وزنا وأكثر سرعة، ويعملون حاليا على تطويره أكثر من خلال الاعتماد على الألياف الكربونية بدل الزجاجية، مما يسمح بإنقاص وزن هيكل السيارة إلى النصف، وسمحت لهم الفرصة للمشاركة في تظاهرات عدة، أبرزها بالمملكة المتحدة وتركيا، حصدوا خلالها رتبة مشرفة.