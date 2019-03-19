شاهد.. سعودي يقود سيارته على حافة هاوية جبلية

في لقطات تبعث الإثارة، تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمواطن سعودي يقود سيارته في طريق جبلي وعر لا يتسع سوى لمركبة واحدة بينما يسير بجانب الهاوية مخترقا الضباب الذي يلف الجبل.

قام بتصويرها أحدهم من بعيد

توثيق مشهد مثير لسيارة تمشي في طريق جبلي خطير في محافظة هروب بمنطقة جازان جنوب السعودية pic.twitter.com/3ikb4t0flV — محمد أبوبكر (@abubakr4545) March 19, 2019

ويظهر الفيديو إحدى السيارات وهي تسير في جبل يدعى بازخ بمنطقة جازان جنوبي السعودية، الذي يعد من أخطر الطرق الجبلية في المملكة، كما أظهر الفيديو السيارة وهي تخترق الضباب، بينما أكد مغردون زاروا تلك المنطقة صعوبة الطريق ورهبته، إلى جانب استمتاعهم بطبيعة المنطقة التي تكسو الخضرة جبالها وتداعب السحب قممها.

وتتميز منطقة جازان بتنوع أجوائها تبعا لتنوع تضاريسها، فهناك القمم الجبلية الشديدة البرودة المكتسية بالخضرة لغزارة الأمطار، إلى جانب السهول الدافئة، والجزر التي تتميز بشواطئها البكر وشعابها المرجانية القابعة في عمق البحر الأحمر.