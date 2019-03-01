 بالفيديو.. قبطان سفينة مخمور يصدم أحد أغلى الجسور بكوريا الجنوبية
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بالفيديو.. قبطان سفينة مخمور يصدم أحد أغلى الجسور بكوريا الجنوبية

أظهرت لقطات فيديو سفينة شحن روسية يقودها قبطان مخمور وهي تتجه مباشرة نحو جسر في كوريا الجنوبية في ذروة ازدحام مروري، ويعتبر الجسر واحدا من أعلى الجسور تكلفة في البلاد.

وقد ارتطمت السفينة "سيغراند" بأسفل جسر غوانغان المزدحم في بوسان جنوب شرقي كوريا الجنوبية، ولم يصب أحد بأذى غير أن أضرارا مادية لحقت بالجسر.

وقال خفر السواحل الكوري الجنوبي إن القبطان الروسي، الذي لم يذكر اسمه، كان مخمورا عندما وقع الحادث، ويحقق المسؤولون أيضا في سبب وجود سفينة الشحن بالقرب من الجسر، الذي يعتبر ثاني أطول جسور في كوريا الجنوبية.

المصدر : مواقع إلكترونية
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