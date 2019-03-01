المطارات والطائرات المسيرة.. حوادث متكررة وقلق متزايد

برزت في السنوات الأخيرة فوائد لاستخدام الطائرة المدنية المسيّرة في مجالات مثل مراقبة تطور المزروعات، والإخبار بوجود أشخاص في خطر كمتسلقي الجبال، أو إيصال مساعدات طبية للمحتاجين إليها، ولذلك زاد استخدامها، خصوصا أن أسعارها أصبحت في متناول شريحة لا بأس بها من المواطنين.

غير أن ثمة وجها آخر ينطوي على خطورة جراء اقتراب هذه الطائرات من المطارات، وتحليقها على مقربة من الطائرات المدنية.

فقد تسببت طائرات مسيرة يتحكم بها هواة في اضطرابات وتعطل حركة الطيران في عدد من المطارات بأوروبا والمنطقة العربية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما نبه السلطات التنظيمية إلى ضرورة وضع مزيد من الضوابط والتشريعات لتلافي تحول هذه الآلات إلى خطر على حركة الملاحة الجوية.