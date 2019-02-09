كاظم الساهر يوضح ملابسات تغيير لقبه بتسجيل صوتي

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر الجمعة تسجيلا صوتيا، وضّح فيه حيثيات تغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر، مشددا على انتمائه إلى وادي الرافدين رغم ذلك.

وشرح الساهر ملابسات تغيير لقبه، وقال إن اسمه "في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبار الساهر"؛ مشيرا إلى أن عدم التطابق في الأسماء تسبب له بمشاكل كبيرة.

وأضاف "لا أريد أن أشرح التفاصيل، لكن معاملتي الرسمية في الخارج متوقفة منذ سنة تقريبا، لعدم تطابق الأسماء.. حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت أن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر؛ ولم تكف".

وبعد استشارة قانونية من محامية، كان الحلّ إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم، فقط حبرا على الورق، مشيرا إلى أنّ "لقب الساهر أحمله كنية للشهرة لأكثر من ثلاثين عاما".

وتابع "يا أحبابي، لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت. وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية في بغداد، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي".

ومضى يقول: "أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق.. أنا ابن العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام".

وختم قائلا: "أعتذر إذا سبب الموضوع ألما لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق أما الأصل فأنا ابن وادي الرافدين.. محبتي واحترامي".

والخميس، وافقت وزارة الداخلية في بغداد على طلب تقدم به الفنان العراقي لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.

وولد الساهر في 12 سبتمبر/أيلول 1957 بالموصل شمالي العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ويعرف عنه تلحين معظم أغانيه بنفسه.