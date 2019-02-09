شاهد.. جبل لبنان وقصة عشق بين السياح والبساط الأبيض

عندما تكتسي جبال لبنان الخضراء بزييها الأبيض، تبدأ أفضل أيام العام لمراكز التزلج بمنطقة كفرذيبان بجبل لبنان.

ويصطف الناس في صفوف انتظار طويلة بُغية الشروع في مغامرتهم الثلجية بالتزلج على الجليد، فمنهم من يترقب موسم الشتاء كل عام ليأتي خصيصا إلى لبنان، ومنهم من يأتي لكفرذبيان نهاية كل أسبوع ليقضي وقتا ممتعا مع أسرته في ركوب التلفريك والتمتع بالخدمات الترفيهية التي تقدمها مراكز التزلج هناك.

ولا يقتصر الأمر على التزلج فحسب، بل يفضل كثيرون استكشاف الجبال والمساحات البيضاء التي غطتها الثلوج عبر ركوب المركبات الخاصة بالثلج أو ما تعرف بسكيدو.

وفيما يخص فائدة الزيادة اللافتة بأعداد السياح والزوار لفصل الشتاء هذا العام، فإنها تنعكس بشكل ملحوظ على عجلة الاقتصاد في صورة امتلاء الفنادق بالحجوزات وانتعاش الإقبال على المحال التجارية والمطاعم.