"أصوات التغيير".. موسيقى ترسم الفرح في مخيمات اللجوء

يدعى لوكاس دولز، موسيقي هولندي، درس الموسيقى ثماني سنوات بعد أن كان حلمه أن يصبح طبيبا عاملا في منظمة أطباء بلا حدود، وبعد أن تجاوز الثلاثين تخبط بين حلمه المبني على مساعدة الغير ودراسته الموسيقية محاولا إيجاد نافذة بينهما.

كانت سنة 2012 نقطة تحول في حياة لوكاس، استرد من خلالها قوته وساعدته على المضي قدما في حلمه.

البداية كانت بعرض من أحد الأصدقاء للسفر إلى الأردن، لوكاس لم يفكر كثيرا قبل أن يحزم أمتعته وآلاته الموسيقية متجها إلى مخيم الزعتري، حيث يقطن آلاف اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب.

وفي ظل ظروف المخيم القاسية والخوف والحزن المسيطرين على ساكنيه، بدأ لوكاس تدريس الأطفال الموسيقى في صفوف مقسمة حسب الفئات العمرية، محاولا رسم البسمة على وجوههم.