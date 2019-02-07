في نهر النيل.. رحلة بحث عن صيد يسير
حسن المصري-القاهرة
بإمكانات محدودة، يسعى الشاب المصري إبراهيم عزيز لتحصيل رزقه ورزق أسرته بقارب وشبكة صيد يبحر بهما في نهر النيل.
ومن محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) يأتي إبراهيم إلى العمل في رحلة تستغرق شهراً كاملا في القاهرة، بعيداً عن أسرته التي تنتظره طوال تلك المدة، ليعود بقوت الشهر الذي قضاه يصطاد ويبيع السمك.
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