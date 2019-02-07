 في نهر النيل.. رحلة بحث عن صيد يسير
البث الحي
ابحث

في نهر النيل.. رحلة بحث عن صيد يسير

حسن المصري-القاهرة

بإمكانات محدودة، يسعى الشاب المصري إبراهيم عزيز لتحصيل رزقه ورزق أسرته بقارب وشبكة صيد يبحر بهما في نهر النيل.

ومن محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) يأتي إبراهيم إلى العمل في رحلة تستغرق شهراً كاملا في القاهرة، بعيداً عن أسرته التي تنتظره طوال تلك المدة، ليعود بقوت الشهر الذي قضاه يصطاد ويبيع السمك.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
"مكوجي رجل".. مهنة عتيقة تستسلم للزمن في مصر
شارع المعز بالقاهرة.. حين يمتزج العشق بالتاريخ
"عزبة البرج" المصرية.. مجرى صناعة السفن ومرساها
"بنات الدليفري" في مصر.. اضطرار أم تحد للتقاليد؟
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
كاظم الساهر يحصل على موافقة رسمية بتغيير لقبه
شارع سيئ الطالع بباريس.. حريق وانتحار وأكل لحوم بشر
كرة القدم ضد السرطان.. أطفال غزة يتحدون المرض بأكاديمية خاصة
أحزاب موريتانية تطالب بعودة "جمال عبد الناصر" لنواكشوط