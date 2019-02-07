شارع سيئ الطالع بباريس.. حريق وانتحار وأكل لحوم بشر

قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن حريقا كبيرا اندلع بمبنى على شارع إيرلانغر بالحي الـ16 في باريس -يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير/شباط الجاري- ذهب ضحيته ما لا يقل عن عشرة أشخاص، رغم استدعاء الشرطة قبل الحادث للاشتباه في سلوك المقيم هناك.

وقالت الصحيفة إن أحد الجيران استدعى الشرطة بعد ملاحظته سلوك المتهمة بإشعال الحريق، لكن الشرطة رأت أن الشخص، وإن كانت لديه بالفعل "اضطرابات نفسية"، فهو "هادئ جدا، ولا يستدعي أي تصرف محدد".

وبعد ذهاب الشرطة وقع الحريق الأكثر دموية خلال 14 عاما في العاصمة الفرنسية، حسب الصحيفة، ولكنه لم يكن المأساة الأولى التي وقعت خلال عقود على شارع إيرلانغر، الذي وصمته الصحيفة بسوء الطالع.

ولسوء طالع هذا الشارع -تقول الصحيفة- فإنه كان مسرحا في عام 1975 لانتحار النجم الشاب مايك برانت الذي ألقى بنفسه من الطابق السادس بعد أن كان يترجم بعض الأغاني، دون أن يُعرف لذلك سبب، وإن كان أخوه وأمه متأكدين من أن الأمر انتحار بالفعل.

ولكن الأكثر رعبا من أحداث هذا الشارع، كان قصة الياباني إيسي ساغاوا (32 عاما) الطالب في الأدب المقارن بجامعة السوربون الجديدة، والذي دعا الفتاة الهولندية رينيه هارتفلت إلى بيته في يونيو/حزيران 1981 ليقتلها ويأكل لحمها.

الياباني قتل هارتفلت (24 عاما) برصاصة من بندقيته، وسلخ جلدها وقطع أعضاءها، وفي كل مرحلة من المراحل كان يصور ما يقوم به، ثم تغذى على لحمها لمدة ثلاثة أيام، كما أفادت الصحيفة.

غير أن هذا الياباني، آكل لحوم البشر حسب الصحيفة، اعتبره الخبراء مجنونا وغير مسؤول عن أفعاله، وسلم لليابان التي لم تعد محاكمته، واستعاد حريته في أغسطس/آب 1985 وكتب كتبا عدة مثل "أريد أن أُؤكل" و"أولئك الذين أريد أن أقتلهم"، كما شارك في أيضا في بعض أفلام الإثارة والإعلان.

وبعد أن تقدم في السن، لا يزال ساغاوا يعيش في شقة في ضواحي طوكيو، وقد كان موضوعا فيلم وثائقي مثير للجدل صدر العام الماضي في فرنسا.