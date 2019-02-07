كاظم الساهر يحصل على موافقة رسمية بتغيير لقبه

وافقت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس على طلب تقدم به المغني كاظم الساهر لتغيير لقبه المعتمد في الأوراق الثبوتية الرسمية.

وقال مدير الجنسية اللواء هيثم الغرباوي إن طلب الساهر وصل إليهم بعد موافقة الداخلية عليه، مشيرا إلى أن إجراءات استكمال الطلب جارية.

وفي وقت سابق اليوم، وافقت الداخلية على طلب تقدم به أحد محامي المطرب العراقي لتغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر.

وثيقة تناقلتها مواقع التواصل عن مضمون طلب الساهر

وأوضح مصدر بالوزارة أن مديرية الأحوال المدنية ستتولى استكمال إجراءات تحويل اللقب في جميع الوثائق الثبوتية للساهر.

ووفق وثيقة مسرّبة تناقلتها مواقع التواصل فإن المغني يريد اعتماد شهرته الساهر لقبا رسميا بدلا من لقبه الأصلي (السامرائي) ‏لكي لا يحصل اختلاف بالأوراق ‏الشخصية الأخرى.

وولد الساهر في 12 سبتمبر/أيلول 1957 في الموصل شمالي العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ومعروف أنه يلحن معظم أغانيه بنفسه سوى بعض الأغاني القليلة.