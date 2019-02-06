 كاظم الساهر يطلب تغيير لقبه.. وهذا هو السبب
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كاظم الساهر يطلب تغيير لقبه.. وهذا هو السبب

الساهر يعتبر من أشهر المطربين العرب (الأناضول)
الساهر يعتبر من أشهر المطربين العرب (الأناضول)

انتشرت في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسرّبة من طلب تقدّم به المغني العراقي كاظم الساهر إلى وزارة الداخلية يطلب فيه اعتماد شهرته "الساهر" لقباً رسمياً له بدلاً من لقبه الأصلي وهو السامرائي.

ووفق هذه الوثيقة، يريد المغني اعتماد شهرته "الساهر" لقباً رسمياً بدلاً من لقبه الأصلي (السامرائي) ‏لكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى.

طلب الساهر تغيير لقبه (مواقع التواصل)

يقول مدير الأحوال المدنية التابعة للداخلية اللواء هيثم الغرباوي إن أي طلب من الساهر بخصوص تغيير اللقب لم يصل إليهم بعد، مشيرا إلى أنه "في حال كان الطلب رسميا ومستحصل موافقة رسمية به فلا نمانع من تغيير اللقب".

ولد الساهر في 12 سبتمبر/ أيلول 1957 في الموصل بالعراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ومعروف أنه يلحن معظم أغانيه بنفسه سوى بعض الأغاني القليلة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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