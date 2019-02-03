 شاهد.. "البصرة الصغيرة" في عُمان
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شاهد.. "البصرة الصغيرة" في عُمان

مازن المحفوظي-سلطنة عمان

تمتاز مدينة وادي بني هني في سلطنة عمان بطبيعتها الساحرة، حيث أراضيها الخصبة ووفرة مياهها وخيراتها، وكانت تعرف سابقا بـ"البصرة الصغيرة" لما تنتجه من خيرات وفيرة ترفد بها السوق العماني.

وتنقسم المدينة -التي تقع في ولاية الرستاق- إلى ضفتين شرقية وغربية، يفصلهما مجرى الوادي الغني بالمياه، وتغطيها مساحات واسعة من البساتين الخضراء وأشجار النخيل بمختلف أنواعها.

ويشتهر أبناؤها بزراعة الخضروات في وقت الشتاء كالبصل والثوم والجزر والطماطم، بينما يحصدون في الصيف الحمضيات والمانجو والتمور، وترتوي هذه البساتين والأشجار من الأفلاج (الأنهار) المائية الكثيرة الممتدة في طول المدينة.

تضم مدينة وادي بني هني 21 قرية، ومن أشهرها قرية "النزوح" التي صنفتها وزارة التراث والثقافة من المناطق الأثرية في السلطنة، وتحتوي على نقوش وكتابات أثرية وقبور قديمة تعود إلى ما قبل الميلاد.

المصدر : الجزيرة
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