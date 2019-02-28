شاهد.. عراقيون يتدربون على الكاراتيه بقمة جبل يغطيه الجليد

يختار فتيان وفتيات نادي "كيوكشن كاراتيه" بقرية بنجوين في محافظة السليمانية شمالي العراق جبلا يغطيه الجليد لممارسة رياضتهم المفضلة والتدريب على الفنون القتالية.

ويضم الفريق نحو 70 طفلا وشابا عراقيا تتراوح أعمارهم بين 6 و25 عاما، يتدربون بشكل متواصل من أجل إتقان رياضتهم المفضلة. ويقول المتدربون إنهم يفعلون ذلك لتحسين صحتهم والحفاظ على رشاقتهم. ويحتاج المتدربون لاستقلال سيارات ذات دفع رباعي للوصول إلى مكان تدريبهم.

ويقول مدرب الفريق دانا عثمان (23 عاما) إن بعض المتدربين يشاركون هواية بهدف تطوير أنفسهم للمشاركة في بطولات، ويتدرب آخرون لتعزيز صحتهم وبناء جسد رشيق.

ويتابع عثمان "نأتي كل يوم جمعة للتدريب على جبال يغطيها الجليد حول مدينة بنجوين لتقوية عضلاتنا وأجسامنا في الطقس البارد". وتمارس رياضة الكاراتيه دون استخدام خوذة أو درع.

وعبرت متدربة تدعى زينو عطا (17 عاما) عن سعادتها بالانضمام لفريق من أقرانها، قائلة إن بيئة التدريب مريحة وتجري دون حساسية أو أي مضايقة.

وللشباب في نادي الكاراتيه دوافع متعددة للتدريب، فالمراهق همنو هندرين مثلا يريد أن يعرف العالم أننا "لا نكرس حياتنا للحروب"، ويريد أن يعرف الناس أن المنطقة بها أيضا مواهب لا يعرف كثيرون عنها.