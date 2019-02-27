بتقنية 360.. الجزيرة تنتج فيلم "لآلئ الماضي"

في أوائل القرن العشرين اعتمدت قطر على البحر بشكل رئيسي كمصدر للدخل، لكن مع اكتشاف النفط عام 1940 حدث تغيير جذري في المشهد الخليجي.

توسعت مرافق إنتاج النفط على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، واختفت صناعة جمع وبيع اللؤلؤ التقليدية من مياه الخليج الساحلية بحلول أوائل الخمسينيات.

وعلى الرغم من التطور الكبير والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي فإن القطريين يعملون جاهدين لإبقاء هذا الرابط بين الماضي والحاضر من خلال حث الجيل الشاب وتعريفه بهذه الصناعة القديمة.

في هذا الفيلم "لآلئ الماضي" المعد بتقنية 360 يرصد طاقم كونتراست (Contrast) في القطاع الرقمي لشبكة الجزيرة طريقة الغوص التقليدية والحديثة مع جيلين مختلفين يجمعهما الحرص على التراث والماضي في دولة قطر.

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