بعد أن كان مصدرا للمياه النقية.. دجلة يصارع النفايات

تعاني مياه نهر دجلة -أحد أشهر معالم العراق- تلوثا خطيرا، وشكلت الحكومة العراقية مؤخرا لجنة خاصة يترأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمتابعة هذا الموضوع الذي وصفته بالخطير.

وبدأت اللجنة وضع خطط تهدف إلى وقف هذا التلوث، الذي يهدد الحياة المائية في عموم البلاد.

فبعد أن كان دجلة مصدرا مهما للمياه النقية، أصبح اليوم ملوثا، مثل معظم الأنهر الأخرى التي تجري في العراق، حتى إن ضفافه باتت مكبات للنفايات، ومجراه مصبا لمياه الصرف الصحي.

تصب عشرات الأنابيب والسواقي المحملة بمياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي وتلك الآتية من المستشفيات والمصانع ومحطات الكهرباء؛ في دجلة، حتى أن الحكومة العراقية دقت جرس الإنذار.

ويقول رئيس الوزراء عبد المهدي إن خمسة ملايين متر مكعب من المياه الثقيلة ترمى يوميا في نهر دجلة، وأضاف أنه عندما جاءت السيول مؤخرا بسبب الأمطار الكثيرة التي شهدتها البلاد رفعت هذه الكميات الملوثة وأدخلتها في محطات التحلية، وأصبحت غير صحية.

هذه الكميات المهولة من الملوثات أفقدت دجلة قدرته الطبيعية على تنقية نفسه، خاصة خلال السنوات الماضية التي كان فيها منسوب مياهه منخفضا جدا، لكن حتى مع ارتفاع منسوبه هذا العام، لم يتمكن من أعادة تنقية نفسه.