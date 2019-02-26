هانوي.. عاصمة الدراجات النارية

تعد الدراجات النارية وسيلة النقل الأكثر استخداما بين سكان العاصمة الفيتنامية هانوي البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة. ويقدر عدد الدراجات النارية قرابة 5,2 ملايين دراجة العام الماضي. أي حوالي 66 دراجة لكل مئة شخص. ويتساوى في ذلك كل فئات المجتمع الفيتنامي بعيدا عن السن أو الجنس أو المهنة.



ولأسباب تتعلق بالزحام والتلوث البيئي، تخطط الحكومة الفيتنامية الحد من أعداد الدراجات النارية، في ظل الإقبال الواسع من المواطنين على اقتنائها، وشغلها مساحات أقل من المركبات على طرقات العاصمة.





وتتوقع الحكومة الفيتنامية أن يبلغ عدد الدراجات عام 2020 ستة ملايين وعام 2030 إلى سبعة ملايين دراجة نارية.



موفد الجزيرة نت إلى هانوي محمد المنشاوي رصد حركة الدراجات اللافتة ومشهدها اليومي في شوارع هانوي قبيل انعقاد القمة الأميركية الكورية الشمالية. وتملك كل أسرة فيتنامية في مدينة هانوي دراجة نارية واحدة على الأقل. أما الأسر ميسورة الحال فيملك كل فرد من أفرادها دراجة نارية. ولمن لا يملك دراجة أو يخشى قيادتها، يمكنه تأجير دراجة مع السائق، كدراجة أجرة بمقابل زهيد.وتتوقع الحكومة الفيتنامية أن يبلغ عدد الدراجات عام 2020 ستة ملايين وعام 2030 إلى سبعة ملايين دراجة نارية.موفد الجزيرة نت إلى هانوي محمد المنشاوي رصد حركة الدراجات اللافتة ومشهدها اليومي في شوارع هانوي قبيل انعقاد القمة الأميركية الكورية الشمالية.