شاهد.. طفل عراقي يبهر مواطنيه وباقي العرب بكرمه

أبهر مقطع فيديو صوّره سائق شاحنة في جنوبي العراق عشرات العرب والعراقيين بعد تداوله خلال اليومين الماضيين. وفي المقطع يتحدث السائق بإعجاب عن طفل أصر على تقديم طعام الغداء له.

ووصف السائق الطفل بأنه يعكس صفة الكرم التي يتصف بها أهل العشائر العربية، مشيرا إلى أن الطفل الذي رفض تصويره اعتبر أن ما يقوم به واجبا تجاه عابر السبيل وضيف المنطقة.

ويقول السائق إن قصته مع الطفل الذي لا يتجاوز عشر سنوات، تتمثل في أن هذا الطفل رآه وهو يتناول طعامه على الرصيف خلال استراحته، فجاءه الطفل وأصرّ على أن يحضر له طعاما من بيته.