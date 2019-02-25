فيتنام ترحل شبيه كيم وتبقي شبيه ترامب

قال ممثل كوميدي أسترالي يقلّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم إن سلطات فيتنام قررت ترحيله قبل نحو 24 ساعة من وصول كيم الحقيقي لحضور قمة تعقد هناك بعد غد الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالمقابل أبقت فيتنام شبيه ترامب.

ووصل شبيه كيم، واسمه هاوارد إكس، العاصمة الفيتنامية هانوي يوم الجمعة برفقة شريكه راسل وايت شبيه ترامب، مما اجتذب المارة ووسائل الإعلام.

وقال الممثل الأسترالي قبل أن يتوجه لمطار هانوي لمغادرة البلاد "الكوريون الشماليون لا يتمتعون بحس الفكاهة.. السخرية سلاح قوي ضد أي دكتاتورية"، وأضاف أن السلطات استجوبته وحذرته من إثارة القلاقل.

واقتاد ثلاثة مسؤولين فيتناميين شبيه كيم من الفندق الذي يقيم فيه، وقد نشر الممثل الكوميدي صورة له وهو على بوابة طائرة للخطوط الفيتنامية ستقله إلى سنغافورة.

ظهور الشبيهين

وظهر إكس، الذي يجسد شخصية زعيم كوريا الشمالية بشكل احترافي في فعاليات وإعلانات، الأسبوع الماضي في شوارع العاصمة الفيتنامية إلى جانب شبيه ترامب.

وتم تصوير الشبيهين بقصات الشعر المميزة لكيم وترامب وهما يتصافحان على درج دار الأوبرا في هانوي، في محاكاة لحفل دبلوماسي الجمعة الماضية وسط حراس أمن مستأجرين. وفي الليلة نفسها، قامت الشرطة باحتجازهما واستجوابهما، مع إجراء مقابلات معهما من جانب التليفزيون المحلي.

وأشار هاوارد إلى أن السلطات الفيتنامية سمحت لشريكه شبيه الرئيس الأميركي بالبقاء في البلاد، لكنها منعته من أي ظهور علني آخر.

وقد تعانق الشبيهان أمام الكاميرات اليوم قبل مغادرة هاوارد الذي قال "رجاء لا تثيروا حربا عالمية ثالثة.. إنهم خائفون من رجلين يشبهان النسخة الحقيقية".



ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم قمة في هانوي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وهي قمتهما الثانية بشأن نزع السلاح النووي لبيونغ يونغ.