21 مليون دولار تعويض لأميركي سجن ظلما 39 عاما

قال مسؤولون أميركيون إن رجلا من كاليفورنيا غربي البلاد أدين خطأ بقتل شريكته وابنها، حصل بموجب تسوية على تعويض قدره 21 مليون دولار من بلدة سيمي فالي الواقعة قرب مدينة لوس أنجلوس.

وصدر بحق كريغ كولي (71 عاما) حكم بالسجن مدى الحياة قبل نحو 40 عاما في حادثة وقعت في العام 1978، وهي قتل شريكته السابقة روندا ويتشت، وابنها دونالد (4 سنوات) في شقتهما.

وأصر المتهم مرارا على براءته، وحصل على عفو في العام 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جيري براون بعدما عثر المحققون على دليل من عينة حمض نووي لصالح السجين.

وقال رئيس بلدية سيمي فالي "إريك ليفيت" في بيان "رغم أنه لا يمكن تعويض ما حدث للسيد كولي بأي أموال، فإن تسوية هذه القضية هي الخيار الصحيح الذي يجب القيام به له ولمجتمعنا".

وقال مايك بيندر، وهو صديق مقرب من كولي ومحقق شرطة سابق، إن كولي يتحدث منذ إطلاق سراحه مع مسؤولين في مؤسسات تطبيق القانون بشأن طريقة جمع الأدلة، وقد التقى بأسر سجناء يصرون على براءتهم.

ويطالب بيندر بإطلاق سراح كولي منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بعد أن لاحظ عدم تماسك ملف القضية التي أدين بسببها صديقه.