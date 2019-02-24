عمي رحال.. مبادرة مغربية تحوّل الدروس الكلاسيكية لقصص مصورة
خالد آيت ناصر-أغادير
كثيرا ما يواجه التلاميذ بمختلف مستوياتهم الدراسية مشكلة صعوبة فهم "الدروس الكلاسيكية" للمقررات التعليمية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي.
ولحل هذه المعضلة، أنشأ مجموعة من التلاميذ مقاولة (مؤسسة) اجتماعية تعمل على اقتراح الحلول المناسبة لمشكلة صعوبة فهم الدروس وملل التلاميذ من رتابة المقررات الدراسية.
"فنتاون" هو مشروع مؤسسة اجتماعية شبابية، تأسس عام 2017 لينتج قصصا تربوية مصورة بعنوان "عمي رحال 1"، بهدف تبسيط الدروس وشرحها بطريقة ممتعة عن طريق التشبيهات والكاريكاتير والخرائط الذهنية.
يشرف على هذه المبادرة ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما، هم: شيماء بوزردة وإيمان استيتوا وياسين الحضري، وهم يدرسون بالسنة الثانية في الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر بمدينة القنيطرة.
|"سلسلة عمي رحال 1" تضمنت دروسا تعليمية مصورة من إنجاز مبادرة "فنتاون" (الجزيرة)
حلول
في حديث للجزيرة نت يقول رئيس "المركز المغربي للإبداع والمقاولة" عدنان عديوي، الذي يشرف على المبادرة من خلال "مشروع تمكين"، إن "فنتاون تقدم طريقة بسيطة ومرحة للتعلم".
وتقول شيماء بوزردة من فريق المبادرة في حديث للجزيرة نت "استطعنا أن نتطرق إلى دروس في الفيزياء والكيمياء واللغة العربية والاجتماعيات والتاريخ، ونطمح لإنجاز دروس أخرى".
وتضيف "بعد استطلاع آراء التلاميذ الذين يؤكدون أنهم يواجهون صعوبة في فهم تلك الدروس، تواصلنا مع الأستاذ المتخصص في المادة لنفهم الدرس أولا، وبناء على ذلك حددنا المحاور الأساسية في الدروس، واعتمدنا على إطار مرجعي نبني عليه أفكارنا وتشبيهاتنا لتكون جيدة من الناحية البيداغوجية".
وتتابع "عندما أنهينا عملنا عرضنا ما أنجزناه على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في المادة، ليمدونا بملاحظاتهم".
إنجازات
أصدر فريق "فنتاون" الطبعة الأولى لكتابه المصور متضمنا خمسة دروس في 36 صفحة باللهجة المغربية واللغة العربية، وشارك فيه 13 رساما على الإنترنت.
وتمكن الفريق من بيع أزيد من 600 نسخة في مختلف المدن في المغرب.
وشارك الفريق في العديد من المخيمات والندوات، وساهم في تأطير ورشات عدة عن التعلم الذكي، وورشات لتحفيز الشباب للدخول إلى عالم العمل الاجتماعي وإحداث تأثيرهم الاجتماعي الخاص، وقد شارك في مجمل تلك الورشات 600 من التلاميذ.
ويطمح الفريق في المستقبل إلى تحويل القصص من الورقي إلى الإلكتروني، وترجمتها إلى لغات أجنبية.
يقول ياسين الحضري "لا نريد أن نتخلى عن النسخة الورقية ونعتمد على النسخة الإلكترونية كليا، لكن ستبقى النسخة الورقية، وسوف نضيف إليها الفيديو الذي سينشر في منصاتنا الرقمية".
ويضيف "هذا القرار اتخذناه بناء على إحصائيات قمنا بها فيما يخص الفئة المستهدفة، ووجدنا أنها تستعمل الأدوات الإلكترونية أكثر من الكتاب، خاصة الهاتف المحمول".
إعراض هنا وتكريم هناك
جوابا على سؤال تقييم الكتاب الصادر عن المبادرة من قبل لجنة من التربية والتعليم، يقول عضو فريق المبادرة ياسين الحضري "لم نتلق أي تواصل من قبل أي لجنة تابعة لوزارة التعليم، الأطر التعليمية هم من يواكبون معنا هذه المبادرة، بالإضافة إلى خبراء في مجال المقاولة الاجتماعية".
ويتابع "رغم ذلك الإعراض من قبل الوزارة، وتثمينا لمبادرتهم حصل فريق "فنتاون" على الجائزة الأولى لمبادرة تمكين لأحسن مشروع إبداعي سنة 2017، والجائزة الثانية وطنيا في مسابقة "Digigirlz"، ويعمل الفريق الآن على إخراج السلسلة الثانية "عمي رحال 2" لتضم دروسا أخرى".