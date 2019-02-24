عمي رحال.. مبادرة مغربية تحوّل الدروس الكلاسيكية لقصص مصورة

كثيرا ما يواجه التلاميذ بمختلف مستوياتهم الدراسية مشكلة صعوبة فهم "الدروس الكلاسيكية" للمقررات التعليمية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي.

ولحل هذه المعضلة، أنشأ مجموعة من التلاميذ مقاولة (مؤسسة) اجتماعية تعمل على اقتراح الحلول المناسبة لمشكلة صعوبة فهم الدروس وملل التلاميذ من رتابة المقررات الدراسية.

"فنتاون" هو مشروع مؤسسة اجتماعية شبابية، تأسس عام 2017 لينتج قصصا تربوية مصورة بعنوان "عمي رحال 1"، بهدف تبسيط الدروس وشرحها بطريقة ممتعة عن طريق التشبيهات والكاريكاتير والخرائط الذهنية.

يشرف على هذه المبادرة ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما، هم: شيماء بوزردة وإيمان استيتوا وياسين الحضري، وهم يدرسون بالسنة الثانية في الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر بمدينة القنيطرة.