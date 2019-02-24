جهود بيئية لإعادة توطين عزال الرنة بروسيا

يعمل ناشطون بيئيون في إحدى مناطق الغابات شرقي العاصمة موسكو على إعادة توطين غزال الرنة الذي انقرض في تلك المنطقة خلال مدة وجيزة بعد الثورة البلشفية.

فبعد ما يقرب من مئة عام من الغياب، جلب البيئيون أعدادا بسيطة من غزلان الرنة من مناطق عدة في أوروبا لتأسيس نواة مجتمع جديد لغزلان الرنة، ويقول الناشطون إن الغزلان الجديدة تتأقلم مع المكان وطبيعته بشكل يوافق حجم الجهود المبذولة لذلك.

ويعيش بالمحمية ثلاثة عشر غزال رنة، عشرة منها تم شراؤها من حدائق حيوان في أوروبا، وثلاثة عجول ولدت لثلاثة أزواج من تلك العشرة.

ويعتزم الخبراء القائمون على البرنامج شراء المزيد من هذه الغزلان لزيادة قطعانها وتوسيع رقعة مواطنها لتشمل مختلف الغابات في البلاد.

ويقوم ناشطون متطوعون من أهل المنطقة برعاية هذه الحيوانات في حظيرة صغيرة، ويشرفون على حالاتها الصحية، ويقدمون لها ما تحتاجه من طعام ومكملات غذائية من الفيتامينات والطحالب المفضلة لديها.

ويعزو ناشطو حماية البيئة أسباب انقراض عزلان الرنة لتغوّل الصيادين عليها وغياب قوانين رادعة أدت إلى إبادتها عن آخرها في مدة وجيزة.

تجدر الإشارة إلى أن الرنة حيوان ثدي من فصيلة الأيائل يعيش في المناطق القطبية وشبه القطبية، وهو حيوان اجتماعي يعيش ضمن قطعان.

ويمتلك حوافر عريضة تمكنه من المشي والقفز على الثلوج، ويمتاز بسرعة عدوه التي تمكّنه من أن يسبق أعداءه، كما أنه يستطيع السباحة فهو يقطع الأنهار أثناء هجرته، وتغطي جسمه طبقتان من الدهون ليتمكن من التكيف في الظروف الباردة.