والدان في كاليفورنيا يعترفان بتعذيب وتجويع أبنائهما الثلاثة عشر

هزت جرائم ارتكبها زوجان منطقة بيريس التي يعيشان فيها جنوبي كاليفورنيا، واعترفا بعدة تهم بينها التعذيب وإساءة معاملة الأطفال وحبسهم دون وجه حق، وذلك بعد اتهامهما بضرب وتكبيل وتجويع أبنائهما الثلاثة عشر الذين كانوا محتجزين في منزل الأسرة.

وقال مايكل هسترين النائب العام بمقاطعة ريفر سايد إن إقرار ديفد تيربن (57 عاما) وزوجته لويز (50 عاما) بالذنب الجمعة بعدما استدعتهما المحكمة العليا في المقاطعة، جاء في إطار اتفاق مع ممثلي الادعاء يقضي بسجنهما لما يتراوح بين 25 عاما والسجن مدى الحياة.

ولن يحاكم الزوجان وسيسجنان مدى الحياة إلا إذا تم إطلاق سراحهما بعد 25 عاما. وقال هسترين في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "تعد هذه من أسوأ قضايا إساءة معاملة الأطفال التي رأيتها على الإطلاق".

وألقي القبض على الزوجين في منزلهما بمنطقة بيريس على بعد 113 كلم شرقي لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني 2018، بعد فرار ابنتهما (17 عاما) -التي تعاني الهزال- من نافذة، واتصلت بالسلطات.

وعثرت الشرطة على أشقاء وشقيقات الفتاة -وعددهم 12 وتتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما- محتجزين داخل المنزل المظلم الكريه الرائحة، وكان بعضهم مقيدا بسلاسل في أسرّة. والأبناء الآن في رعاية وكالات معنية بحماية الأطفال والبالغين.

ووجدت السلطات أن الأبناء يعانون من سوء التغذية وضمور العضلات وتوقف النمو ضمن مؤشرات أخرى على إساءة معاملتهم بشدة، ونقلوا إلى الحجز الوقائي.

وذكر الادعاء أن الضحايا حرموا من التغذية السليمة والنظافة والرعاية الطبية، وعوقبوا بقسوة على ما اعتبرها والداهم مخالفات مثل إهدار المياه بغسل اليدين إلى فوق الرسغ.