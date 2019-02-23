قصة تهم المسافرين.. شركات الطيران ستقاضيك إذا لم تكمل رحلتك

استقل الطائرة من سياتل متجها إلى أوسلو، وعندما وصل إلى منطقة ترانزيت في فرانكفورت غادر المطار وترك مقعده شاغرا في طائرة الوجهة النهائية.

وهذه الطريقة كثيرا ما يقوم بها بعض المسافرين للحصول على التذاكر بأسعار مخفضة، ويبدو الأمر بسيطا لأن الرجل دفع ثمن التذكرة ولديه الحق في مواصلة سفره وإلغائه.

لكن شركة لوفتهانزا رفعت عليه دعوى أمام القضاء الألماني واتهمته بالاحتيال والتخطيط للاستفادة من الأسعار المخفضة للرحلات الطويلة، وتفادي تكلفة الرحلات المباشرة الغالية.

ومن شأن هذه القضية أن تضع عراقيل أمام المسافرين الذين يقررون إلغاء رحلاتهم في منتصف الطريق بدل الوصول إلى المحطة النهائية.

وتوضح وثائق الدعوى لدى المحكمة أن المسافر بدل مواصلة طريقه إلى أوسلو توقف في فرانكفورت واستقل طائرة أخرى إلى برلين.

وتدعي لوفتهانزا أن هذا السلوك ينتهك أنظمتها وشروطها، وطلبت من المسافر دفع تعويض بقيمة 2385 دولارا.

وقد رفضت محكمة في برلين الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الشركة طعنت في القرار أمام محكمة الاستئناف.

ويبدو أن الشركة تهدف من خلال هذه القضية إلى ردع الركاب الذين يتحايلون على شركات الطيران ويسافرون في رحلات مباشرة بتكاليف الرحلات الطويلة الرخيصة.