شاهد.. أكبر نحلة على وجه الأرض

"إنها كلب بلدغ طائر!" هكذا وصف المصور الطبيعي كلاي بولت -في بيان صدر أمس الخميس- عينة نادرة من الحشرات، إنها أكبر نحلة في العالم ولم تشاهد منذ ثلاثين عاما.

تعيش هذه الحشرة في أرخبيل إندونيسي ناء، ويطلق عليها اسم "نحلة والاس" كما تعرف باسم ماغاتشيلي بلوتو Megachile pluto، ويمكن لطول أنثى هذا النوع النادر جدا من النحل أن يصل إلى ما يقرب 4 سم، كما يصل طول جناحيها إلى أكثر من 6 سم، أي أربعة أضعاف نحلة العسل.

هكذا تبدو النحلة العملاقة (الصحافة الأميركية)

وكانت هذه النحلة -التي اكتشفها عام 1858 ألفريد راسل والاس- قد فقد أثرها لأكثر من قرن من الزمان، قبل أن يتمكن عالم حشرات من إعادة اكتشافها عام 1981.

وقد أجريت عدة حملات منذ ذلك الحين بجزر مالوكو للعثور عليها، أخفقت جميعها إلى أن أعلن أمس عن اكتشافها من جديد.

وقال إيلي وايمان عالم الحشرات بجامعة برينستون الذي كان ضمن المستكشفين الذين عثروا على هذه النحلة "آمل أن يؤدي هذا الاستكشاف إلى القيام بأبحاث جديدة تساعدنا على فهم وحماية هذه النحلة الفريدة بشكل أفضل".