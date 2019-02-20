أقوى خمس نساء في العالم لعام 2018

تصنف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ 2005 ضمن النساء العشر الأوائل الأكثر نفوذا في العالم، وفق مجلة فوربس، وقد حلت ميركل في المرتبة الرابعة بقائمة 2018 التي تضم 75 اسما للأشخاص الأكثر نفوذا في العالم.

وتوصف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على نطاق واسع بأنها القائد الحقيقي للاتحاد الأوروبي من خلال منصبها.

وتذكر مجلة سيوورلد الأميركية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي -التي تقود بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي- جاءت بعد ميركل على نحو غير متوقع، حيث جاءت في الترتيب الـ14.

وتبعتها الفرنسية كريستين لاغارد، وهي مديرة صندوق النقد الدولي، التي حلت في المرتبة الـ22 وفق قائمة عام 2018، ومن ثم الأميركية ماري بارا المديرة التنفيذية لشركة جي أم سي التي جاءت في المرتبة الـ53، يليها مواطنتها أبيغيل جونسون (70) وهي الرئيسة التنفيذية لشركة فيديلتي للاستثمار.

وتقول أماريندرا ديراج المسؤولة في مجلة سيوورلد، إن هناك خمس نساء فقط في القائمة، وهذا ربما يعكس العوائق التي تواجهها النساء في عالم يسيطر عليه الرجال، ولكن رغم قلة عددهن، فإن النساء في القائمة يحدثن تغييرات حقيقية، وفق تعبيرها.